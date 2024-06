Retour de la Fête de la pêche Enbridge

Une hockeyeuse et un hockeyeur de la Rive-Nord de Montréal ont reçu une bourse de 2 000 $ des Canadiens de Montréal et de la Fondation Aléo. Il s'agit de Maika Gauthier, de Blainville et Olivier Bertrand-Metcalfe, de Boisbriand. L'attaquante des Étoiles de Laurentides-Lanaudière de 16 ans, Maïka, est la meilleure passeuse et deuxième pointeuse ...