Vingt-sept sportifs de Saint-Colomban reçoivent une bourse de soutien

Mardi soir, la Ville de Saint-Colomban a remis 27 bourses , lors de la 11e cérémonie annuelle de remise des bourses d'élite sportive au Centre récréatif et communautaire.

Ainsi, le Conseil municipal a récompensé des jeunes athlètes du territoire âgés entre 7 ans et 17 ans qui se sont démarqués sur la scène provinciale, nationale et internationale. C'est un montant total de 8 100$ qui a été distribué.

Les jeunes récipiendaires et leurs parents ont également assisté à une conférence de Kelly-Ann Laurin, une athlète en patinage artistique dont le parcours impressionnant et la persévérance ont certainement su inspirer les athlètes présents.

« La remise des bourses à l’élite sportive colombanoise est toujours un moment à la fois très inspirant et émouvant pour les membres du Conseil municipal. C’est un programme auquel nous tenons beaucoup et qui nous permet d’encourager la relève dans une panoplie de disciplines sportives, allant du soccer au BMX, en passant par le ski ou les arts martiaux. Je salue également l’implication des parents dans le parcours des jeunes, qui se dévouent sans compter pour le succès de leurs enfants. Nous avons la chance d’être les témoins directs de l’évolution des jeunes athlètes du territoire année après année. Leurs exploits sont évidemment impressionnants, mais leur détermination et leur force de caractère l’est d’autant plus. Félicitations à tous les récipiendaires! » , explique Xavier-Antoine Lalande, maire de Saint-Colomban