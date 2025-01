Consultation publique pour le réaménagement du parc Adolphe-Chapleau

La Ville de Sainte-Thérèse a l'intention de réaménager le parc Adolphe-Chapleau. Dans ce cadre, les résidents du secteur sont invités à une consultation afin que le projet répondent aux besoins des utilisateurs.

La ville désire connaître leur vision, leurs habitudes de fréquentation et leurs besoins par rapport au parc. Ainsi, que leurs préférences relatives à l'aménagement du parc, les équipements et les activités pouvant y être pratiquées.

Les résidents n'ont qu'à remplir un bref sondage pour s'assurer que leurs commentaires soient pris en considération.

« Les parcs de la ville revêtent une grande importance en ce qui concerne le développement d’un esprit communautaire, Les Thérésiennes et Thérésiens s’y rassemblent pour s’amuser et se détendre. Ils y convergent pour passer du temps en famille et entre amis. C’est pourquoi nous voulons entendre les citoyens à propos de leurs préférences et leurs besoins afin que le parc Adolphe-Chapleau devienne un lieu qui leur ressemble et qui répond parfaitement à leurs attentes. Nous sommes convaincus que cette démarche participative permettra de créer un espace encore plus attrayant et inclusif pour toute la communauté », déclare le maire de Sainte-Thérèse Christian Charron.

Les résidents sont donc invités à participer au sondage en ligne d’ici le 28 janvier prochain, disponible au citoyen.sainte-therese.ca/consultation/sondages.