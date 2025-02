Six jeunes golfeurs des Laurentides reçoivent une bourse d'Aléo

Golf Québec et la Fondation Aléo se sont associés pour soutenir la relève d'athlètes golfeurs. Sur les 27 étudiants-athlètes, six proviennent de la région des Laurentides pour un total de 15 000 $ de soutien financier.

« Golf Québec est très fière de son association avec la Fondation Aléo depuis maintenant plus de 10 ans. Depuis 2014, plus de 300 récipiendaires ont bénéficié non seulement des bourses du programme, mais aussi aux services déployés par la Fondation Aléo. Il s’agit d’un programme qui place l’athlète au cœur des préoccupations pour leur offrir les outils pour se développer dans toutes les sphères de leur vie, dans leur parcours vers l’excellence. Je tiens évidemment à remercier nos généreux donateurs qui rendent ce programme possible. », indique Jean-Pierre Beaulieu, directeur général de Golf Québec

Quatre athlètes font partis du Club Le Blainvillier soit : Zack Bourgeois, 14 ans de Sainte-Agathe-des-Monts qui a reçu 2 000 $, Mackenzie Cloutier, 18 ans de Mirabel a obtenu un montant de 2000$ , Justine Emond, 18 ans de Saint-Jérôme est étudiante au Baylor School a reçu 2000 $ et Antoine Jasmin,18 ans de Blainville et étudiant de Northern Pre-University a reçu 4000$.

Tandis que Sofia De Zordo, 17 ans du Club Le Balmoral et étudiante Morin-Heights Cégep Champlain - St. Lawrence a obtenu une bourse de 3000 $. Finalement, Léonie Tavares du Club Saint-Raphaël, 14 ans de Saint-Jérôme est repartie avec 2000 $ Saint-Jérôme.

Bourses Patrick Rhéaume

Patrick Rhéaume, un ami de Golf Québec, ancien entraîneur et ex-directeur régional de Golf Canada pour le Québec, vivait avec la sclérose latérale amyotrophique et est décédé en février 2024. Engagé de plusieurs façons dans le monde du golf au Québec et au Canada pendant 31 ans, il tenait à laisser un héritage pour le sport qui le passionne. Son entourage et lui ont donc mis sur pied le Fonds Patrick Rhéaume qui a pour objectif de soutenir des athlètes dont l’engagement envers leur sport atteint un niveau remarquable.

« Je veux que le Fonds Patrick Rhéaume demeure année après année pour soutenir les athlètes du Québec. C’est important d’aider les jeunes qui travaillent fort et qui s’engagent dans leur sport », avait expliqué Patrick Rhéaume lors d’un tournoi en son honneur, en septembre 2023.

Programme Golf Québec x Fondation Aléo

Le Programme de bourses Golf Québec x Fondation Aléo a été créé de concert par les deux organismes afin d’aider financièrement et de mieux encadrer les jeunes golfeuses et golfeurs, tout en les sensibilisant à l’importance primordiale de leurs études en adéquation avec leur carrière sportive.

« Notre collaboration avec Golf Québec vise à aider au développement sportif des athlètes et de leur offrir la possibilité de s’entraîner de façon globale, en utilisant les mêmes outils et en bénéficiant des mêmes services professionnels que les athlètes des autres sports d’excellence. À la Fondation Aléo, le volet académique est essentiel, nous offrons ainsi également des services de soutien en conciliation sport et études ainsi qu’en orientation, le tout, à vie pour tous les boursiers et toutes les boursières. », termine Patricia Demers, directrice générale de la Fondation Aléo