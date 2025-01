Coupe des Fondeurs de ski de fond: Près de 650 skieurs à la première étape

C’est plus de 649 jeunes skieurs qui ont pris le départ de la première étape de la Coupe des Fondeurs de ski de fond le 25 janvier dernier sur les sentiers des Fondeurs du centre Notre-Dame à St-Jérôme.

Le club de ski Fondeurs-Laurentides et le Centre de service scolaire de la Rivière-du-Nord ainsi que les Caisses Desjardins de la Rivière-du-Nord se sont associées pour la présentation de cette 40e édition. Avec les trois courses, c’est au-delà de 1800 jeunes que l’événement rassemble chaque année.

Les enseignants contribuent à faire découvrir à leurs élèves le ski de fond. Cet événement est devenu avec le temps, l’un des plus grands rassemblements de ski de fond au Canada. « Beaucoup de gens s’implique dans cette réussite. Bénévoles, commanditaires, partenaires, enseignants, entraîneurs. C’est vraiment quelque chose de spécial la Coupe des Fondeurs. Il faut le vivre une fois comme participant ou spectateur pour le comprendre » souligne Martin Richer qui en sera à sa dernière année comme directeur d’épreuve de cet événement d’importance dans les Laurentides. Après plus de 25 ans à la tête de l’événement, il cèdera le Flambeau à Zachari Bolduc, également enseignant en éducation au CSSRDN.

« Je vais toujours m’impliquer dans l’événement et dans le club Fondeurs-Laurentides mais il est temps de laisser la direction aux plus jeunes. C’est ce que Marc Desjardins à fait en 2000 en me laissant la responsabilité de la Coupe des Fondeurs et c’est à mon tour d’en faire de même. »

L’évènement permet à des centaines d’enfants et à leurs familles de découvrir ce sport. La participation financière de notre commanditaire majeur, les caisses Desjardins nous permet d’offrir un évènement de qualité pour nos jeunes. Le site du centre Notre-Dame est un endroit idéal pour la présentation d’un tel événement. Nous voulons souligner la collaboration du service des loisirs de la ville de St-Jérôme pour la réalisation de cet événement » souligne Martin Richer. Soulignons que cette première étape de la Coupe des Fondeurs servait de qualification pour la région des Laurentides pour les Jeux du Québec.

Les membres du club Fondeurs-Laurentides et plusieurs athlètes-étudiants du programme sport-études de la polyvalente St-Jérôme ont bien performé lors de cette course en style classique. Tous les résultats sont sur le site https://www.fondeurslaurentides.ca/evenement/coupe-des-fondeurs/

Prochain rendez-vous le samedi 1 février pour la 2e étape. Les inscriptions sont ouvertes à tous sur le site du Club Fondeurs-Laurentides.