La fête hivernale Rendez-vous sous zéro revient le 15 février

La fête hivernale Rendez-vous sous zéro à Blainville aura lieu le 15 février prochain, dès 14 h, à l’Espace hivernal du Parc équestre. Cet événement gratuit et ouvert à tous propose plusieurs activités extérieures pour toute la famille, des sports de glisse, des performances artistiques et un spectacle en soirée.

L’événement propose plusieurs activités qui sauront divertir toute la famille : minigolf sur neige, olympiades d’hiver, séance de Zumba, Défi château de neige, la Caravane du bûcheron et une halte chaleur au complexe La Zone, située à même le site, pour ne nommer que celles-ci. Le site de l’Espace hivernal propose également une butte à glisser, une patinoire à bande, un anneau de glace illuminé en soirée et des feux de camp qui sont accessibles durant toute la période hivernale. En partenariat avec l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées des Laurentides, des prêts d’équipements adaptés à la pratique de sports d’hiver seront offerts gratuitement aux personnes en situation de handicap.

Le spectacle Hommage aux Cowboys Fringants par La Grand-Messe

À la longue liste d’activités s’ajoute cette année un spectacle à grand déploiement mettant de l’avant la formation La Grand-Messe, qui présentera son spectacle Hommage aux Cowboys Fringants. Le spectacle sera présenté sur le coup de 19 h. Pour aider à faire patienter les participants, la troupe Baratanga mettra de l’ambiance près de la scène dès 18 h avec leurs tambours lumineux et leurs rythmes endiablés.

Une nouvelle formule qui charmera tous les amateurs d’activités hivernales et de culture

Cette année, l’événement concentre sa programmation en une seule journée afin d’offrir une plus grande variété d’activités aux visiteurs. « L’ambiance s’annonce des plus festive avec cette programmation et nos invités! L’ajout d’un spectacle d’aussi grande envergure viendra assurément rehausser d’un cran cet événement déjà très apprécié des familles blainvilloises. J’invite la population à participer en grand nombre! », conclut la mairesse, Liza Poulin.