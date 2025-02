Les stations de ski se réjouissent des tempêtes de neige de cette semaine

Les différentes régions du Québec reçoivent dimanche au moins 20 centimètres de neige, quelques jours après qu'une autre tempête a laissé un important tapis blanc sur la province. Toute cette neige réjouit les stations de ski, qui voient leurs pentes achalandées et qui anticipent de belles conditions de glisse pour la relâche scolaire.

Aux Sommets Saint-Sauveur, dans les Laurentides, les skieurs étaient aux rendez-vous dès jeudi cette semaine, a indiqué Christian Dufour, directeur marketing chez les Sommets, en entrevue. La montagne bénéficiait également du long week-end du Jour de la famille en Ontario.

«On a beaucoup de gens de l’Ontario également dans la région, donc l’achalandage est très positif pour ce week-end. C’est déjà un gros week-end pour nous, et la température de la belle tempête de neige fait juste nous aider à donner de l’enthousiasme et de belles conditions à la clientèle», a affirmé M. Dufour.

Les tempêtes de neige rappellent aussi aux résidents en milieu urbain la possibilité de faire des sports d'hiver, a-t-il ajouté. «Il y a de la neige sur l’île de Montréal, il y a de la neige dans les milieux urbains, donc les gens sortent. Alors, on voit un bel impact sur notre achalandage.»

Les Sommets Saint-Sauveur remarquent également une augmentation de la vente de billets journaliers, a souligné M. Dufour. Il a indiqué que de meilleures conditions de ski sont présentes cette année en comparaison à l'année dernière, expliquant qu'il y a davantage de neige naturelle dans l'ensemble des stations de ski au Québec.

«La neige va nous aider à offrir de belles conditions pour la relâche qui s’en vient», a déclaré M. Dufour.

«Des cinq dernières années, je pense que la relâche scolaire sera une des meilleures», a pour sa part dit la copropriétaire de la station Ski Saint-Bruno, Stéphanie Grenier, en entrevue dimanche. Tout comme M. Dufour, elle a indiqué que la météo n'avait pas été favorable aux stations de ski l'an dernier. «Depuis deux jours, trois jours, ce qu’on reçoit, pour nous, c’est du bonbon pour la semaine de relâche.»

Mme Grenier a dit que, jusqu'à tout récemment, 98 % de la neige sur la montagne située sur la Rive-Sud provenait des canons à neige. Le froid de décembre et de janvier avait permis aux stations de ski de produire de la neige malgré les quantités de précipitations moindres.

«Ça vient confirmer que notre printemps sera magnifique et qu’on va être capable d’opérer tout le mois de mars, et peut-être même se rendre, pour notre station, jusqu’au début du mois d’avril», a affirmé Mme Grenier.

Du côté de Saint-Sauveur, la station prévoit être ouverte jusqu'à la mi-mai, a précisé M. Dufour.

Et ce ne sont pas que les stations de ski alpin qui profitent des tempêtes de neige des derniers jours. Chantal Fortin, directrice générale de Ski de fond Saint-François, à Drummondville, a dit vivre l'une de ses «plus belles saisons depuis longtemps», après une saison quelque peu «catastrophique» l'année dernière.

«Il n’y a pas une journée entrecoupée de pluie à date cette année, c’est ça qui fait la beauté du ski», a affirmé Mme Fortin, qui a souligné que le Centre-du-Québec a connu sa première tempête de neige de l'année le 3 janvier.

«Avec le réchauffement climatique, on perd parfois nos saisons qu’on aime bien skier. On trouve tous que ça fait festif de skier dans le temps des Fêtes, [mais] c’est devenu de plus en plus incertain. Mais on aime bien soit la période des Fêtes, soit la semaine de relâche qui est super intéressante pour le ski de fond», a-t-elle expliqué, soulignant que le centre de ski de fond accueille également plusieurs groupes scolaires. Elle espère donc que les belles conditions se poursuivront jusqu'à la relâche.

Avec les bordées de neige des derniers jours, le PDG de l'Association des stations de ski du Québec, Yves Juneau, a indiqué que «tout le domaine skiable sera accessible» au Québec, même aux endroits où il y avait peu de neige récemment, comme en Gaspésie.

«On va retrouver les meilleures conditions de l'année avec cette nouvelle neige-là, puis il y a quand même beaucoup d'amateurs qui aiment aussi aller dans des pistes qui ne sont pas nécessairement damées. Alors, cette neige folle là va offrir des conditions exceptionnelles», s'est-il réjoui.

- Avec des informations de Sidhartha Banerjee

Coralie Laplante, La Presse Canadienne