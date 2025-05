Les Cheminots du Cégep de St-Jérôme tiennent leu Gala sportif

Le tapis rouge était déroulé et les projecteurs braqués sur les Cheminots du Cégep de Saint-Jérôme (CSTJ), lors du Gala sportif présenté par Desjardins, qui s’est tenu le 15 mai à l’auditorium du Collège. Une soirée festive, teintée d’élégance et de reconnaissance où le hasard n’avait pas sa place : seuls le travail, la rigueur et la passion ont été récompensés.

Au-delà des victoires et des performances sur le terrain, cette soirée avait pour objectif de souligner l’engagement exceptionnel de celles et ceux qui parviennent à conjuguer études, entraînements, compétitions, emploi et vie personnelle. Leur capacité à garder le cap dans un quotidien bien rempli témoigne d’une détermination exemplaire. « Être un Cheminot, c’est porter bien plus qu’un uniforme. C’est aussi incarner la rigueur, la persévérance, le respect et le dépassement de soi », a souligné la directrice générale du CSTJ, Nadine Le Gal.

Par leur esprit d’équipe et leur attitude inspirante, ces jeunes représentent avec fierté le Cégep de Saint-Jérôme à l’échelle régionale, provinciale et même internationale. Si le gala permet de reconnaître les exploits sportifs, il met aussi en lumière la réussite scolaire de ces étudiantes et étudiants-athlètes. Plusieurs d’entre eux ont su maintenir une excellente moyenne académique, tout en s’impliquant activement dans leur discipline, démontrant ainsi que le sport et la réussite éducative vont de pair.

Prix Distinction Personnel d'encadrement

• Philippe Balthazar (Volleyball masculin et mixte)

• Mélyssa Crépeau-Dufour (Cheerleading)

• Sébastien Gagnon (Basketball féminin)

Prix Ambassadeurs Cheminots

• Logane Barbe (Volleyball féminin)

• Camille Brophy (Basketball féminin)

• Togan Giguère (Cheerleading)

• Vincent Tremblay (Volleyball masculin D1)

Prix Recrue de l'année

• Alexandre Arsenault (Volleyball masculin D1)

Prix Détermination de l'année

• Maïka Lemieux (Basketball féminin)