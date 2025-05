Un tournoi de golf pour soutenir la relève étudiante-athlète

Plus de 200 golfeurs issus des milieux corporatif, scolaire et sportif se sont réunis au prestigieux Club de golf Le Blainvillier pour la 38e édition du tournoi de golf de la Fondation Alliance Sport-Études.

Grâce à la mobilisation de la communauté, l’événement a permis d’amasser la somme remarquable de 95 000 $, qui sera entièrement distribuée sous forme de bourses à une centaine d’étudiantes et d’étudiants-athlètes dès l’an prochain. Ce soutien financier essentiel contribuera concrètement à la poursuite de leurs ambitions scolaires et sportives.

Une journée inspirante et rassembleuse

Parmi les moments forts de la journée, les témoignanges de trois étudiants-athlètes et deux anciens boursiers, Maxime Dufour-Lapointe et Charles-David Beaudoin, ont été particulièrement inspirants et ont mis en lumière l’importance du soutien de l’Alliance et de la Fondation dans le parcours des étudiants-ahlètes.

La présence de personnalités sportives de renom, telles que Benoît Huot, Russel Martin, Jocelyn Thibault ainsi que plusieurs anciens joueurs de la LHJMQ a également contribué à la convivialité de l’événement.

Un succès collectif

La réussite de cette édition repose sur l’engagement et la passion des membres du comité golf et du conseil d’administration de la Fondation que nous remercions chaleureusement.

« Au nom du comité organisateur et des membres du CA de la Fondation, je remercie chaleureusement tous les participants, donateurs et partenaires du tournoi 2025. Un merci bien spécial à nos commanditaires majeurs : Caisse Desjardins du Centre-nord de Montréal, Charles Perreault Groupe Immobilier, Stingray, la LHJMQ et Fasken. Tous ensemble, nous avons fait de ce tournoi, cette année encore, un très grand succès! », indique Marc Novello, président du CA de la Fondation Alliance Sport-Études.