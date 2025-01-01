Ville de Sainte-Thérèse
Réaménagement du parc Adolphe-Chapleau : un second sondage citoyen
Par Salle des nouvelles
Après une première consultation tenue en début d’année, la Ville de Sainte-Thérèse poursuit sa démarche participative en lançant un deuxième sondage auprès des résidents concernant le réaménagement du parc Adolphe-Chapleau.
« Grâce aux réponses reçues lors du premier sondage, nous avons pu établir une base solide pour le réaménagement du parc. Avec ce second sondage, nous allons plus loin en demandant aux Thérésiennes et aux Thérésiens de choisir parmi des options concrètes. Cette démarche nous permettra de livrer un espace collectif à la fois fonctionnel, inclusif et représentatif des aspirations de la communauté. Pour notre administration, il est essentiel d’écouter attentivement les citoyens et de leur donner une véritable voix dans nos projets. C’est en travaillant main dans la main avec la population que nous construisons un milieu de vie qui reflète leurs besoins, leurs valeurs et leur vision pour l’avenir de Sainte-Thérèse », mentionne le maire de Sainte-Thérèse, M. Christian Charron.
Cette nouvelle étape vise à préciser encore davantage les besoins et les préférences de la population en leur proposant deux concepts d’aménagement ainsi que diverses options en matière d’équipements, de mobilier et de végétation. Les citoyens auront ainsi l’occasion de se prononcer sur :
- le type de programmation souhaitée (espaces de rencontre et fraîcheur, ou équipements attrayants comme un pumptrack modulaire et une tyrolienne) ;
- leurs préférences quant au mobilier urbain, aux structures d’ombrage (voile, pergola, abri, etc.) et à l’éclairage ;
- les types de modules de jeux et de végétation qui viendront enrichir le parc.
« Le parc Adolphe-Chapleau est au cœur de la vie de quartier et doit continuer d’être un lieu où les familles se sentent accueillies et épanouies. Notre objectif est de créer un espace qui favorise la rencontre, le jeu et la détente dans un environnement sécuritaire et attrayant. En réaménageant ce parc, nous contribuons à bâtir un milieu de vie harmonieux, où petits et grands pourront partager des moments précieux et profiter pleinement de la richesse de notre communauté », affirme la conseillère municipale du district Verschelden, Mme Mylène Morissette.
Les résidents sont donc invités à participer au sondage en ligne dès aujourd’hui, à l’adresse citoyen.sainte-therese.ca/consultation/sondages, et ce, jusqu’au 18 septembre prochain.