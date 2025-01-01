La Ville de Sainte-Thérèse célèbre sa relève artistique et sportive

La Ville de Sainte-Thérèse a honoré, lors d’une cérémonie tenue à l’hôtel de ville le lundi 8 septembre 2025, la détermination, la passion et le talent de seize jeunes Thérésiens en leur remettant une bourse de soutien dans le cadre des Politiques de soutien à l’artiste et à l’athlète.

« Au-delà des performances et des réalisations, c’est la rigueur, le courage et la ténacité que nous tenons à saluer. Ces jeunes sont une source d’inspiration pour notre communauté, et nous sommes fiers de les appuyer dans la poursuite de leurs ambitions. Leur engagement incarne les valeurs de persévérance et d’excellence qui font rayonner Sainte-Thérèse », a souligné le maire Christian Charron.

Lors de la cérémonie, les élus ont salué publiquement les récipiendaires et souligné les efforts qu’ils consacrent au perfectionnement de leur discipline respective, qu’elle soit sportive ou artistique. L’événement s’est tenu en présence des membres du conseil municipal et des familles des lauréats.

Récipiendaires 2025 — Artistes de la relève

Claudia Bérubé, arts visuels

Récipiendaires 2025 — Athlètes de la relève

Florence Beaudry, baseball

Mikael Bourgeois, football

Jacob Clermont, basketball

Léa Cousineau, tennis – niveau espoir

Alexis Cousineau, tennis

Noémie Duguay, escalade

Maëlle Gibeault, patinage synchronisé

Charles Hans, natation

Christoph Mitschuning, athlétisme

Mégane Ricard, softball

Lilianne Robidoux-Perron, basketball

Jérémy Vacher, plongeon

William Vincent, hockey

Victor Yugzulec, patinage artistique

Soly Mailhot, ultimate frisbee

La Ville de Sainte-Thérèse accorde une importance fondamentale au soutien des jeunes talents, qu’ils s’expriment par le geste sportif ou la création artistique. Ces jeunes représentent avec éclat la ville, tant sur les scènes locales que sur les plateformes régionales, provinciales ou nationales. Leur engagement, leur passion et leur discipline sont une source de fierté inestimable pour la communauté, et constituent une illustration vivante des valeurs de dépassement, de créativité et de persévérance.