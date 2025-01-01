Seize jeunes honorés
La Ville de Sainte-Thérèse célèbre sa relève artistique et sportive
Par Salle des nouvelles
La Ville de Sainte-Thérèse a honoré, lors d’une cérémonie tenue à l’hôtel de ville le lundi 8 septembre 2025, la détermination, la passion et le talent de seize jeunes Thérésiens en leur remettant une bourse de soutien dans le cadre des Politiques de soutien à l’artiste et à l’athlète.
« Au-delà des performances et des réalisations, c’est la rigueur, le courage et la ténacité que nous tenons à saluer. Ces jeunes sont une source d’inspiration pour notre communauté, et nous sommes fiers de les appuyer dans la poursuite de leurs ambitions. Leur engagement incarne les valeurs de persévérance et d’excellence qui font rayonner Sainte-Thérèse », a souligné le maire Christian Charron.
Lors de la cérémonie, les élus ont salué publiquement les récipiendaires et souligné les efforts qu’ils consacrent au perfectionnement de leur discipline respective, qu’elle soit sportive ou artistique. L’événement s’est tenu en présence des membres du conseil municipal et des familles des lauréats.
Récipiendaires 2025 — Artistes de la relève
Claudia Bérubé, arts visuels
Récipiendaires 2025 — Athlètes de la relève
Florence Beaudry, baseball
Mikael Bourgeois, football
Jacob Clermont, basketball
Léa Cousineau, tennis – niveau espoir
Alexis Cousineau, tennis
Noémie Duguay, escalade
Maëlle Gibeault, patinage synchronisé
Charles Hans, natation
Christoph Mitschuning, athlétisme
Mégane Ricard, softball
Lilianne Robidoux-Perron, basketball
Jérémy Vacher, plongeon
William Vincent, hockey
Victor Yugzulec, patinage artistique
Soly Mailhot, ultimate frisbee
La Ville de Sainte-Thérèse accorde une importance fondamentale au soutien des jeunes talents, qu’ils s’expriment par le geste sportif ou la création artistique. Ces jeunes représentent avec éclat la ville, tant sur les scènes locales que sur les plateformes régionales, provinciales ou nationales. Leur engagement, leur passion et leur discipline sont une source de fierté inestimable pour la communauté, et constituent une illustration vivante des valeurs de dépassement, de créativité et de persévérance.