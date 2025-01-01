Deux athlètes des Laurentides en hockey reçoivent une bourse

La joueuse et le joueur de hockey, Delphine Labonté et Léo Leblanc, ont reçu chacun une bourse pour les encourager à poursuivre leurs études tout en pratiquant leur sport grâce au programme Fondation Le But, au sein de la Fondation Aléo.

Delphine, originaire de Lachute et âgée de 16 ans, étudie en 5e secondaire à l'École régionale Laurentian. Elle joue à la position d'attaquante avec les Étoiles Laurentides-Lanaudière M18 AAA féminin. La jeune fille a remporté la Coupe Chevrolet dans la catégorie M15, en avril dernier. À la suite de ses études, elle aimerait devenir radiologue.

Léo vient de Rosemère et a 12 ans. Il étudie en sport-études en 1re secondaire à l'École Saint-Gabriel. Le joueur est défenseur pour les Seigneurs des Mille-Iles M13 AAA élite. Avec son équipe M11 BB, ils ont obtenu le titre de champion régional et ont participé à la demi-finale aux provinciaux. Plus tard, il aimerait être propriétaire de son entreprise de construction, lui qui aime travailler de ses mains avec son père.

Remise des bourses

C'est au magasin Sport Rousseau, à Laval, que les treize étudiants-athlètes identifiés Espoir, dont fait partie les deux Laurentiens, ont participé à la remise de bourses recevant chacun un montant de 1 500 $ .

De plus, ils ont pu enfiler un chandail de hockey aux couleurs des deux fondations. Ils ont désormais accès à tous les services déployés par l'équipe de la Fondation Aléo, et ce, à vie.

Deux bourses remises par Pierre Gendron, fondateur et président de la Fondation Le BUT

En plus des bourses remises via la Fondation Le BUT, Pierre Gendron, ancien boursier de la Fondation Aléo, a tenu à offrir également, de façon personnelle encore cette année, deux autres bourses à des étudiants-athlètes en hockey universitaire dans le cadre du programme Donnez au suivant de la Fondation Aléo.

Ayant bénéficié du coup de main de la Fondation dans les années 90, il souhaite offrir aux athlètes de la génération actuelle un encouragement dans leurs efforts pour atteindre leurs objectifs.

« Je me reconnais dans ces jeunes. Pour atteindre mes objectifs, j’ai eu besoin d’aide, des gens ont cru en moi, dont la Fondation Aléo. Sans ce soutien reçu, je n’aurais pas pu me rendre au niveau professionnel. La Fondation Le BUT amasse des fonds pour payer les frais d’inscriptions et faire l’achat d’équipements neufs. Elle récupère et redonne aussi des équipements de hockey usagés à des familles, des écoles, des organismes et des associations. Si on double ces actions avec le programme de bourse avec la Fondation Aléo, nous déployons une aide encore plus complète aux jeunes hockeyeurs et hockeyeuses talentueux à poursuivre dans le sport qu’ils aiment. J’espère que ce pourra être la tape dans le dos qui fera la belle différence pour la suite de leur parcours. », exprime M.Gendron.

La Fondation Le BUT et la Fondation Aléo se rejoignent à plusieurs plans, dont celui de favoriser l’accès au sport d’excellence. Ainsi, les deux fondations se sont alliées pour ce programme de bourses ayant pour objectif de soutenir des jeunes joueurs et joueuses de hockey et de parahockey ayant beaucoup de potentiel, mais qui sont confrontés à des barrières d’accès pour y arriver.

« À la Fondation Aléo, nous visons à encourager les étudiant·e·s-athlètes avec de grands potentiels à poursuivre leurs rêves d’excellence sportive et de réussite académique. En s’alliant à la Fondation Le BUT, cet objectif est atteint. Et il l’est d’autant plus en provenant d’un ancien boursier, Pierre Gendron, qui illustre parfaitement notre concept de philanthropie circulaire extrêmement valorisé chez nous. Il s’agit de voir les anciens récipiendaires avoir envie de donner à leur tour, quand ils sont prêts, dans l’objectif de permettre aux étudiant·e·s-athlètes actuels de vivre une expérience aussi enrichissante que la peur dans leurs parcours en sport, à l’école et au cœur de la grande famille Aléo » , termine Patricia Demers, directrice générale de la Fondation Aléo.