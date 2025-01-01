Semaine de la municipalité : de belles infrastructures à Blainville

À l’occasion de la Semaine de la municipalité qui se déroule jusqu’au 20 septembre, la Ville de Blainville présente ces divers projets d'infrastructures et de services offerts aux citoyens qui ont été mis en place dans les derniers mois.

Des travaux majeurs ont eu lieu afin d’améliorer des infrastructures sportives et communautaires telles que le centre Guy-Frigon et l’aréna. Aussi, huit surfaces de pickleball ont été aménagées près du parc Maurice-Tessier pour les adeptes de cette activité. De plus, une piste cyclable a été aménagée dans le secteur industriel de la rue Omer-DeSerres pour favoriser le transport actif et durable.

« Les améliorations au centre Guy-Frigon et à l’aréna représentent un legs important de la Finale des Jeux du Québec pour la population de Blainville, plus précisément pour les personnes qui pratiquent les sports de glace, les élèves en sport-études et nos associations sportives. Quant à la piste cyclable, elle permettra aux employés des entreprises d’utiliser le transport actif pour se rendre au boulot », a déclaré la mairesse, Liza Poulin.

Améliorations au centre Guy-Frigon

Au centre Guy-Frigon, des travaux majeurs ont eu lieu ces derniers mois.

Réaménagement de la surface de jeu (dalle de béton) : l’ancienne surface, composée d’un mélange de pierres et de sable et recouverte d’un tapis synthétique permanent, a été remplacée par une dalle de béton polyvalente. Cette nouvelle surface permettra de retirer le tapis synthétique entre mai et octobre, offrant ainsi une surface adaptée et sécuritaire pour une variété d’événements tels que des spectacles, des soirées ou des compétitions sportives. Cette transformation garantit une plus grande flexibilité et davantage de sécurité pour tous les usages.

Réaménagement du bloc sanitaire : l’ajout de douches et de vestiaires fonctionnels contribuera au confort des athlètes et usagers. Auparavant, l’absence de vestiaires obligeait les utilisateurs à se changer dans des conditions moins optimales.

Réfection de la façade : une rénovation complète de la façade donne un nouvel éclat au bâtiment. L’ajout de portes coulissantes améliore considérablement l’accessibilité pour tous les visiteurs, facilitant leur entrée et sortie.

Finalement l'installation de portes coulissantes à l’entrée et adaptation des douches et des toilettes pour personnes en situation de handicap.

Huit nouveaux terrains de pickleball

Par ailleurs, le pickleball est une activité qui gagne en popularité et qui rejoint un public de tous les âges. La demande croissante en surfaces de jeux a convaincu la Ville d’ajouter huit terrains permanents au parc Maurice-Tessier. Le chantier s’est achevé récemment, mais l’éclairage et du mobilier doivent être ajoutés au cours des prochaines semaines. Des travaux ont également permis de réaménager le chalet du parc, donc certains locaux seront occupés par l’association de pickleball.

« À noter que les amateurs de planches à roulettes ne seront pas oubliés. Une relocalisation est planifiée dans le cadre de la réflexion que nous aurons bientôt sur le développement de notre pôle citoyen composé entre autres du Parc équestre, de La Zone, de l’aréna et de la bibliothèque », a expliqué David Malenfant, conseiller municipal délégué aux loisirs et à la vie communautaire.

Aussi, une nouvelle butte gazonnée sera aménagée en face de l’école de la Seigneurie.

Nouvelle piste cyclable sur la rue Omer-DeSerres et le boulevard Industriel

Par ailleurs, une nouvelle piste cyclable de deux kilomètres a fait son apparition sur la rue Omer-DeSerres et le boulevard Industriel. Elle permet de relier le tronçon du chemin de la Côte-Saint-Louis et celui du boisé des lacs Fauvel à la piste du P’tit Train du Nord en passant dans le secteur industriel, le tout en assurant la sécurité des usagers. Le projet favorise également le transport actif.

Pour la présidente de l’Aile Blainville de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville, Sonia Archambault, cette réalisation se veut une motivation supplémentaire pour le personnel des entreprises environnantes d’utiliser le vélo ou la marche pour se déplacer de façon sécuritaire : « Déjà, nous avons des commentaires très positifs de nos membres sur cette nouvelle infrastructure qui est utilisée par les employés ».

Travaux à l’aréna

À l’aréna, des travaux ont été réalisés sur la glace 2, incluant la réfection complète de six vestiaires identiques dotés de douches individuelles, l’aménagement d’une chambre plus vaste pour les officiels ainsi qu’un vestiaire qui sera partagé entre l’équipe masculine collégiale et la Ville pour ses événements spéciaux.

Une douche adaptée aux personnes à mobilité réduite a aussi été ajoutée. Une salle polyvalente fait maintenant partie intégrante de l’infrastructure et servira d’aire de repos et d’échauffement pour les athlètes pendant la Finale des Jeux du Québec. Par la suite, cet espace sera mis à la disposition des associations sportives. Enfin, un nouveau bloc sanitaire inclut désormais six douches séparées par des cloisons pour offrir davantage d’intimité.

« Merci à nos services municipaux qui ont piloté ces projets : le Service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire ainsi que le Service du génie. Voilà des infrastructures sportives améliorées qui bénéficieront à notre population, nos athlètes et notre milieu sportif », a conclu Liza Poulin.