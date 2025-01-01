Nous joindre
Activités et concours

Sainte-Thérèse célèbre l'Halloween tout le mois d'octobre

durée 11h00
3 octobre 2025
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Tout au long du mois d’octobre, la Ville de Sainte-Thérèse propose une foule d’activités festives et de concours frissonnants pour les petits et les grands pour célébrer Halloween. 

La population est invitée à découvrir la programmation complète de célébrer avec eux cette fête où plaisir et frayeurs se rencontrent.

Programmation

Tutoriels : maquillage d’effets spéciaux*
1er octobre au 9 novembre | En ligne
Inscrivez-vous et récupérez ensuite à la bibliothèque votre trousse gratuite. Six tutoriels vous seront offerts afin d’apprendre des techniques de maquillage pour créer des effets spéciaux. 

Concours de décorations extérieures
1er au 30 octobre
Dès le début octobre, décorez vos maisons et plongez dans l’univers halloweenesque! Envoyez la photo de votre façade décorée via le formulaire disponible sur le site Web et vous pourriez remporter l’un des trois prix d’une valeur de 100 $. Les gagnants seront tirés au hasard parmi tous les participants.

Après-midi costumé
Samedi 25 octobre, de 13 h à 16 h | Place du Village
Distribution et sculpture de citrouilles, kiosque de décorations de citrouilles, concours de costumes, surprise sucrée pour toutes les personnes costumées et plus encore! En cas de pluie, l’activité se tiendra à la Maison du citoyen.

Concours Quel est ton livre préféré de la collection Frissons
26 au 31 octobre | Bibliothèque
Pour participer au concours les enfants doivent raconter en quelques mots ce qu’ils ont aimé de leur roman Frissons favori et ils pourraient remporter un panier-cadeau halloweenesque d’une valeur de 75 $.

Animation un peu effrayante*
Mercredi 29 octobre, de 19 h à 20 h | Bibliothèque
Rachel Graveline, autrice de romans Frissons, racontera une histoire tirée de son recueil Mes 7 histoires du soir (un peu) effrayantes qui sortira à l'automne.

Dessin modèle vivant déguisé*
Jeudi 30 octobre, de 18 h à 20 h | Hôtel de ville
Plongez dans l’ambiance mystérieuse de l’Halloween avec une séance de dessin unique! Bienvenue à tous ceux et celles qui souhaitent prendre la pose et/ou dessiner. Le seulcritère : être costumé!

Chasse aux bonbons
Vendredi 31 octobre, de 18 h à 20 h | Place du Village
Distribution de bonbons et point de départ pour la chasse aux bonbons!

De plus, les pompiers de Sainte-Thérèse se promèneront sur le territoire pour offrir desbonbons aux enfants et assurer la sécurité dans les rues. 

Atelier de savon artisanal*
Samedi 1er novembre, de 15 h à 17 h | Maison du citoyen 
Venez apprendre la technique de saponification à froid et créer vos propres savons à la citrouille et aux graines de pavot. Coût : 35 $

La Ville de Sainte-Thérèse est heureuse de participer au réemploi des décorations et des costumes, en collaborant avec l’organisme Dépanne-Tout pour cet événement.

*Inscription requise : pour ces activités, ayez votre Carte citoyen en main et inscrivez-vous au inscriptions.sainte-therese.ca, sous l’onglet Activités d’Halloween.

