Soutien à l'élite sportive

Saint-Colomban remet 40 bourses aux jeunes athlètes du territoire

6 janvier 2026
Gabrielle Denoncourt
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le 16 décembre, le conseil municipal de Saint-Colomban a remis des bourses à 40 jeunes athlètes de moins de 17 ans qui se sont distingués sur la scène provinciale, nationale et internationale dans l'année 2025. 

C'est au Centre récréatif et communautaire de Saint-Colomban que s'est déroulée la 12e cérémonie annuelle de remise des bourses d’élite sportive. Au total, 10 700 $ ont été distribués afin de soutenir ces talents prometteurs et encourager leur persévérance dans leur discipline respective.

Après la remise des bourses, les récipiendaires ont assisté à une conférence inspirante de Guillaume Paquette, athlète en golf, dont l’impressionnant parcours illustre parfaitement l’importance de la détermination et de la persévérance dans la réussite sportive.

« Finir l’année avec la remise des bourses d’élite sportive est toujours un moment très touchant pour tous les gens présents. Ces jeunes sont très inspirants et sont un exemple de détermination dans leur discipline respective. C’est un programme auquel nous accordons beaucoup d’importance et la remise de ces bourses concrétise notre volonté de soutenir la jeunesse sur le territoire. Je salue également l’entourage de ces athlètes, que ce soit parents, entraîneurs, arbitres, juges, bref tous ces adultes qui se mobilisent autour de nos jeunes pour assurer la relève sportive. Félicitations à tous les récipiendaires, vous voir évoluer chaque année est un véritable privilège! » , exprime Xavier-Antoine Lalande, maire de Saint-Colomban.

