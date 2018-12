L’Armada s'unit contre la faim

L’Armada de Blainville-Boisbriand est fière de participer à une initiative qui aura des retombées bénéfiques pour la région des Laurentides. Dans le cadre de la Grande Guignolée des médias pour Moisson Laurentides, l’équipe souhaite contribuer une fois de plus à vaincre la faim et ainsi soutenir les personnes plus vulnérables.

Le 15 décembre prochain, dès 19 h, les adeptes de hockey sont invités à assister à un match opposant l’Armada de Blainville-Boisbriand au Phoenix de Sherbrooke. Lors de cet événement, plusieurs bénévoles de Moisson Laurentides seront présents au Centre d’excellence Sports Rousseau afin de recueillir vos dons en denrées et en argent.

Moisson Laurentides rappelle que la pauvreté n’est pas un choix de vie. Il y a malheureusement une multitude de situations temporaires ou permanentes pouvant mettre les gens en situation de vulnérabilité. De plus, certains produits se font plus rares dans les banques alimentaires. Par conséquent nous vous suggérons quelques aliments non périssables à offrir : produits céréaliers, fruits et légumes en conserves, jus de fruits et de légumes, produits d’hygiène personnelle, aliments pour bébé, etc.

Pour plus d’information sur l’événement, vous pouvez contactez l’Armada de Blainville-Boisbriand au 450 276-2328.



À propos de Moisson Laurentides

Moisson Laurentides rappelle que, pour chaque dollar reçu, il redonne l’équivalent de 17 $ en denrées 3,5

millions de kilogrammes de denrées sont distribués chaque année, soit l’équivalent de plus de 22 millions

en valeur marchande • En soutenant Moisson Laurentides, vous permettez à 82 organismes de nourrir plus

de 20 000 personnes, dont le tiers sont des enfants, chaque mois.