Période d'inscription pour le Summit Challenge

Osez-vous inscrire au Summit Challenge présenté par Coors Light, un concours photo ou vidéo en montagne qui se déroulera du 23 décembre au 6 mars 2019 dans tous les Sommets (Saint-Sauveur, versant Avila, Olympia, Morin-Heights, Gabriel, Edelweiss). Chaque équipe est composée d’un maximum de deux athlètes et deux caméramans (skieur et/ou planchiste). Les meilleures équipes se partageront 11 500 $. Tout le monde peut tenter sa chance ! Catégories Laissez libre court à votre imagination pour créer, mettre en image ou filmer et monter un vidéo de ski ou de planche d’une durée de 2 à 4 minutes. Les bourses seront réparties en plus de 12 catégories permettant à tous et chacun d’y trouver son compte ! Meilleure vidéo Meilleure histoire racontée dans la vidéo Meilleure performance en ski (hommes) Meilleure performance en ski (femmes) Meilleure performance en planche (hommes) Meilleure performance en planche (femmes) Meilleure créativité artistique vidéo Vidéo la plus originale Teaser (15sec) de la vidéo avec le plus de Vues Facebook et Instagram Photo la plus artistique Photo récoltant le plus de J’aime sur Facebook et Instagram Photo récoltant le plus de vote du public durant la soirée du 9 mars Le panel de juge sera composé d’athlètes professionnels Rockstar Energy Drink, de professionnels cinématographiques ainsi que d’individus respectés de l’industrie. La remise des prix aura lieu le 9 mars à l’occasion du Party Coors Light du Summit Challenge au bar du versant Avila.