34 athlètes des Laurentides participeront aux Jeux du Canada

Les Jeux du Canada, hiver 2019, prendront leur envol, le 15 février et se dérouleront jusqu’au 2 mars prochain à Red Deer, en Alberta. Vingt-huit athlètes de la région des Laurentides et six athlètes non-résidents mais qui s’entraînent avec un club sportif de la région des Laurentides se sont classés sur l’équipe du Québec et seront à surveiller au cours des 13 jours de compétition.

Voici les athlètes qui représenteront les Laurentides et le Québec :

*Est non-résident de la région des Laurentides, mais est membre d’un club de la région

des Laurentides

L’équipe du Québec est composée de 244 athlètes qui seront en action à Red Deer dans 23 sports inscrits au programme des Jeux.