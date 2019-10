La jeune Mara Bureau, 11 ans, décroche le rôle de Clara dans la production "Casse-Noisette" de Ballet Ouest Montréal

Âgée de 11 ans, Mara Bureau a décroché le rôle principal de Clara dans la production "Casse-Noisette" de Ballet Ouest Montréal, présentée les 28-29 décembre prochain au Théâtre Gilles-Vigneault de Saint-Jérôme. Un défi de taille et une expérience unique pour la Jérômienne, qui débute sa cinquième année de danse.

« Quand ils ont annoncé les rôles, je n’en revenais tout simplement pas… Je m’attendais à obtenir un rôle d’enfant de la fête ou de bonbon, comme l’an dernier. J’étais sous le choc, et

ma mère aussi! J’ai pleuré, mais c’était des larmes de joie! » raconte Mara.

En effet, la jeune danseuse en est déjà à sa deuxième participation au projet. Selon Claude Caron, directeur artistique de Ballet Ouest, elle s’est démarquée lors des auditions avec son

sens artistique développé, ainsi que sa grande capacité d’interprétation.

« Les répétitions ont commencé et c’est déjà un plaisir de travailler avec Mara. C’est la deuxième fois que j’amène ma production à Saint-Jérôme et que mon équipe est éblouie par le talent et la volonté d’apprendre des jeunes de la région. »

Mara pratique la danse à raison de plusieurs heures par semaine depuis maintenant 5 ans. Elle s’entraîne en ballet avec Christiane Dufort, et en contemporain avec Daphné Pires, au Conservatoire des arts de la scène des Laurentides. Elle fait également partie de la troupe de compétition junior depuis l’an dernier. Une passion grandissante qu’elle intègre à son quotidien et sa formation académique régulière, qu’elle suit à l’école Prévost de Saint-Jérôme.

Une représentation au Théâtre Gilles-Vigneault

« C’est certain qu’au Conservatoire, on est tous très fiers de Mara. C’est toujours un plaisir d’accompagner nos élèves dans leurs grandes aventures. Notre association avec Ballet Ouest pour produire "Casse-Noisette" nous tient particulièrement à coeur, parce qu’elle permet aux jeunes talents de la région de se réaliser sur une grande scène et vivre une expérience professionnelle, près de chez eux. C’est un événement rassembleur qui est vraiment ouvert à tous les artistes des Laurentides, petits et grands, peu importe leur école de provenance. On a hâte de présenter l’oeuvre au Théâtre Gilles-Vigneault, pendant le temps des Fêtes. » déclare Christiane Dufort, directrice pédagogique et maîtresse de ballet au Conservatoire des arts de la scène des Laurentides.

Avec plus de 80 artistes professionnels et amateurs sur scène, la production "Casse-Noisette" s’annonce mémorable. Les billets sont en vente dès maintenant, à la billetterie du Théâtre Gilles-Vigneault de Saint-Jérôme (en personne, par téléphone au 450 462-0660, ou en ligne).