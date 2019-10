Record de participation au semi-marathon Les ASPirants, avec 1200 coureurs

La 7e édition de la Course Les ASPirants, l’un des plus grands rassemblements familiaux annuels à Repentigny, s’est avérée un énorme succès dimanche dernier.

C’est plus de 1200 coureurs et marcheurs qui ont envahi le parc de l’Île-Lebel, dont plusieurs avant même le lever du soleil. La journée s’est effectivement déroulée par un temps radieux, très ensoleillé et des plus confortables.

Un Repentignois et une Plainoise vainqueurs de la course

Déjà, à 8h10, ils étaient une centaine à s’aligner à la ligne de départ, impatients de s’élancer pour le demi-marathon, l’épreuve phare de ce rendez-vous annuel prisé des adeptes d’activité physique, de course et de marche.

C’est le Repentignois Sébastien Breton qui a remporté le volet masculin de la course avec un chrono d’une heure, 21 minutes, 35 secondes. Chez les femmes, Isabelle Rouleau, de La Plaine, a été la gagnante en parcourant les 21 kilomètres en une heure, 34 minutes, 54 secondes.

Se sont suivis, tour à tour, les départs des autres épreuves de la journée, soit les 10 km, 5 km, 2 km, 1 km et la marche des bouts de chou (5 ans et moins), un tour de piste de 400 mètres. L’organisateur et directeur de courses, Patrick Poitras, était fier du déroulement de cette 7e édition: « Je n’en reviens tout simplement pas à quel point tout a bien fonctionné aujourd’hui. Le soleil, le temps magnifique, l’abondance de coureurs, les résultats extraordinaires. Vraiment, les astres étaient alignés. Il faut aussi dire que le succès de cette journée revient à nos 200 bénévoles, nos partenaires et commanditaires, et aux membres de notre comité organisateur. Sans eux, nous n’existons pas. Honnêtement, je ne me souviens pas d’une autre édition de la Course Les ASPirants aussi réussie! ».

Plus de 225 coureurs représentant leur entreprise respective ont relevé le défi, une nette augmentation par rapport aux 150 inscrits de l’an dernier.

Les Podiums

- Demi-marathon (21 km)

Hommes

Sébastien Breton, Repentigny 1h 21m 35s William Acosta, Terrebonne 1h 30m 38s Philippe Bolduc, Repentigny 1h 31m 59s

Femmes

Isabelle Rouleau, La Plaine 1h 34m 54s Karine Bellemare, Mascouche 1h 36m 13s Karine Branconnier, Terrebonne 1h 37m 01s

- 10 km

Hommes

Marc-Antoine Senneville, Repentigny 34m 16s David Gobeil, Saint-Sulpice 35m 19s Rémy Déziel, Mascouche 39m 01s

Femmes

Marie-Pier Chrétien, Joliette 41m 52s Christine Maheu, L’Assomption 42m 28s Stéphanie Richer, Terrebonne 43m 23s

- 5 km

Hommes

Grégoire M. Bouchard, L’Assomption 17m 40s Nazim Berrichi, Repentigny 17m 47s Justin Chartrand, Sainte-Adèle 18m 32s

Femmes

Mérédith Boyer, Repentigny 18m 55s Sarah-Maude Braconnier, Lavaltrie 21m 25s Josyane Tessier, Rouyn-Noranda 21m 43s

- 2 km

Hommes

Justin Fontaine, Repentigny 6m 37s Félix Brousseau, Saint-Paul 6m 41s Sacha Rondeau, Repentigny 6m 48s

Femmes

Camille Quirion, L’Assomption 7m 33s Gabrielle Bougie, Repentigny 7m 43s Mathilde Dubois, Joliette 8m 11s

- 1 km (10-11 ans)

Garçons

Alexandre Turgeon, L’Assomption 3m 58s Alexandre Beaupré, Repentigny 4m 13s Yani Mahmoudi, Repentigny 4m 44s

Filles

Léa-Rose Bourgie, Mascouche 3m 59s Raphaëlle Latour, Repentigny 4m 30s Catherine Villeneuve, Repentigny 4m 34s

- 1 km (8-9 ans)

Garçons

Thomas Coley, Repentigny 4m 14s Olivier Ducharme, L’Assomption 4m 31s Léonard Côté, Repentigny 4m 40s

Filles

Alexandra Poisson, Terrebonne 5m 00s Ève Martel, L’Assomption 5m 04s 40c Léa Coursol, Repentigny 5m 04s 64c

- 1 km (6-7 ans)

Garçons

Nathan Clermont, Repentigny 4m 50s Louis-David Ducharme, L’Assomption 4m 54s Massyl Boutora, Repentigny 4m 59s

Filles