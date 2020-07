Le manque d'infrastructure adéquate décourage les cyclistes, révèle un sondage

Un sondage publié par l'Association canadienne des automobilistes (CAA) révèle que près d'un Canadien sur trois (31 %) ferait plus de vélo si les aménagements cyclables étaient meilleurs.

« Des infrastructures permanentes et adéquates, comme des voies cyclables protégées et des pistes interreliées, sont essentielles pour que les gens se sentent en sécurité pendant leurs déplacements à vélo », explique Ian Jack, vice-président aux affaires publiques de la CAA.

Les aménagements cyclables déficients constituent la principale raison contrôlable évoquée par les Canadiens pour ne pas faire de vélo plus souvent.

Autres facteurs négatifs importants : le mauvais temps (46 %) et la trop longue distance pour se rendre à destination (42 %).

« Les restrictions et obstacles temporaires amenés par la pandémie de COVID-19 ont donné un regain au vélo comme moyen de déplacement, mais pour conserver ces acquis et assurer la sécurité de tous les usagers de la route, il faut proposer des solutions plus durables », ajoute M. Jack.

L'envie, elle, est bien là : 30 % des Canadiens qui s'adonnent au moins occasionnellement au vélo ont affirmé en avoir fait plus pendant le confinement.

Le sondage demandait aussi aux Canadiens quels types d'aménagements les inciteraient à se déplacer davantage à vélo. Les voies protégées par des barrières sont arrivées en tête de liste : 40 % des Canadiens croient que ce type d'infrastructure les encouragerait à enfourcher plus souvent leur bicyclette.

Seraient également appréciées : des voies piétonnières et cyclistes interreliées (39 %), des bandes cyclables plus larges (37 %), des bandes cyclables colorées (31 %), de même que des pancartes et des marques routières plus claires (27 %).

La CAA prône une amélioration des infrastructures de transport actif, afin que tous les usagers de la route puissent être en sécurité sur les routes et aux alentours. Un service d'assistance routière aux cyclistes membres de la CAA, Assistance vélo, est d'ailleurs offert par tous les clubs CAA.

Les données présentées s'appuient sur un sondage CAA qui a été mené du 5 au 16 juin auprès de 2 824 Canadiennes et Canadiens. Un échantillon probabiliste de même taille aurait conduit à une marge d'erreur de ± 1,84 %, 19 fois sur 20.