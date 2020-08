Baseball: les Cardinaux l'emportent en prolongation face aux Pirates

Après leur victoire de vendredi soir contre les Brewers de Montréal par la marque de 11 à 0, et leur défaite de samedi contre les Expos (14 à 8 pour ces derniers), les Pirates de Saint-Jean-sur-Richelieu ont de nouveau dû s'incliner hier soir à Sainte-Thérèse, face aux Cardinaux. La partie s’est soldée par la marque de 5 à 4 et a nécessité une manche supplémentaire.

Les locaux ont ouvert la marque dès la manche initiale avec trois points. Le premier sur un roulant de Shawn Smith, le second sur une erreur et le troisième sur le simple d’Olivier Valiquette. Les visiteurs ont répliqué pour prendre les devants en troisième manche. Tommy Rozon et Mathieu Bissonnette ont notamment produit un point chacun avec des simples consécutifs. Les deux autres points ont été le fruit d’une erreur en défensive.

Sainte-Thérèse a créé l’égalité en fin de quatrième manche, lorsque Sasha Lagarde a obtenu un but sur balle alors que les coussins étaient tous occupés. Il a ainsi fait marquer Dominic DeFelice, qui avait obtenu un de ses trois simples dans la rencontre. Ce dernier a marqué le point de la victoire sur une erreur en défensive permettant à François Cholette d’atteindre les coussins. Notons également les trois coups sûrs, dont un double de Jonathan Duforest dans la rencontre du côté de Sainte-Thérèse.

Jacob Gosselin Deschênes, qui a lancé tout le match pour les Pirates, a encaissé une première défaite en deux décisions cette saison. Son vis-à-vis Philippe Saad n’a pas été impliqué dans la décision. En cinq manches de travail, il a donné quatre points non-mérités, retirant sept Pirates sur des prises. C’est Thomas Mienkowski qui hérite d’une première victoire cette saison au monticule.

Les Cardinaux (3-8), recevront le Brewers de Montréal (3-10) lundi soir dans une rencontre déterminante pour les positions 3 et 4 de la division Louisville Slugger. Autre duel de cette division jeudi, les Pirates (7-5) reçoivent les Castors d’Acton Vale (8-3). Avec une défaite, les Pirates seraient assurés de terminer la saison 2020 au deuxième rang de la division assurant aux Castors l’avantage du terrain pour le premier tour en séries.