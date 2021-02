Le Rallye des rivières réinventé

Le Rallye des rivières est une activité récréotouristique proposée par le C.I.EAU qui travaille présentement très fort dans le but d'améliorer ce parcours.

En effet, neuf nouvelles bornes seront installées sur la rivière des Prairies et un magnifique nouveau design a été développé. Toutes les bornes seront donc mises au goût du jour.

La grande nouveauté: une application mobile interactive du Rallye des rivières dès l'été 2021.

Le rallye est conçu pour que les participants passent une agréable journée remplie de découvertes; il n’y a pas de notion de course à la montre. Ainsi, tous les moyens d’y participer sont possibles: à vélo, en auto ou à moto. Une petite marche est à prévoir pour découvrir chacun des sites! Quatre circuits sont offerts (30 km, 40 km, 45 km et 65 km). Le temps nécessaire pour parcourir ces circuits varie entre trois et huit heures.