Une relâche scolaire pleine de rires et d’hiver au parc national d'Oka

La semaine de relâche scolaire demeure l’occasion idéale pour s’imprégner des mille et un plaisirs de l’hiver.

Cette année encore, plusieurs établissements de la Sépaq ont mijoté pour l’occasion une programmation spéciale afin de s’amuser dans la neige en famille, Être dehors loin des bancs d’école et du travail.

Les parcs nationaux demeurent des endroits de prédilection pour s’adonner à plusieurs sports d’hiver, que ce soit le ski de fond, le vélo à pneus surdimensionnés (fatbike), le ski hors route, la raquette, la glissade, la pêche blanche ou le patin, dans des décors exceptionnels.

Au parc national d’Oka, la programmation spéciale vous permettra de vous initier par petit groupe de 8 personnes au ski de fond et à la raquette. Les réservations et le paiement doivent se faire à l’avance Alors n’hésitez plus, réserver dès maintenant vos équipements de ski de fond, de raquette ou de Vélo à pneu Surdimensionné.

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter au 1 800 665 6527.

Les accès et les billets quotidiens de ski de fond doivent être payés à l’avance en ligne au www.sepaq.com.

Gratuit pour les 17 ans et moins

L’accès aux parcs nationaux, aux sentiers de ski de fond ainsi que le prêt de skis de fond et de raquettes est gratuit pour les 17 ans et moins. Les familles peuvent donc s’en donner à cœur-joie dans l’hiver à peu de frais.

Une belle façon de bouger, de mettre de côté les téléphones et les ordinateurs, et de profiter des nombreux impacts positifs du plein air sur la santé mentale et physique.

Pour prolonger le plaisir et mettre la table à des souvenirs impérissables, il est aussi possible de réserver une ou plusieurs nuits dans un chalet de la Sépaq. Rien de mieux pour se couper du stress du quotidien et regarder un peu passer le temps.