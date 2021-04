Saint-Eustache est TOUGO

Avec l’arrivée du printemps, Saint-Eustache s’associe avec TOUGO (acronyme de « Tout pour se donner un go de santé » et anciennement le Défi Santé) pour offrir une foule d’activités stimulantes et vivifiantes à faire durant le mois d’avril pour bouger davantage, manger mieux et se sentir bien.

Dans un premier temps, la plateforme québécoise montougo.ca proposera, tout le prochain mois, un dossier spécial « Bouger dans sa ville » où les citoyens pourront trouver du contenu vidéo, des articles et une foule d’idées pour bouger dans leur ville.

Deux grands concours viendront encourager la population à bouger plus, tout en valorisant les installations et espaces verts municipaux. Les participants seront d’ailleurs invités à partager leurs bons coups sur Facebook pour gagner davantage de prix.

« En avril, le temps est idéal pour troquer bottes et manteau pour des chaussures de sport, un maillot de bain ou un maillot d’exercice, afin de retrouver la forme, ou de la conserver. Avec la foule d’activités stimulantes et bienfaisantes qui vous sont proposées, ne vous reste qu’à saisir l’occasion, encore et encore. Votre corps et votre esprit vous en remercieront! », de dire le maire Pierre Charron au moment du lancement de la programmation.

Programmation spéciale Saint-Eustache

En marge de la campagne provinciale, la Ville de Saint-Eustache déploie une programmation spéciale qui fera bouger les citoyens tout au long du mois d’avril. Pour ne rien manquer des ateliers, conférences et cours gratuits tels que yoga, danse, Bouger au travail et Cuisinez des collations santé, il suffit de consulter régulièrement la section évènements de la page Web municipale : https://www.saint-eustache.ca/evenements.

Envie de lecture stimulante?

Le Service de la bibliothèque propose une série de « paquets mystères » spécialement assemblés par groupes d’âge. Chaque paquet contient cinq documents à découvrir sur un des thèmes de la campagne TOUGO, soit : bouger plus, bien-être et alimentation saine. Pour réserver un paquet mystère, c’est ici : Bibliothèque Guy-Bélisle Koha › Contenu de Paquet mystère (saint-eustache.ca).

Le Vieux-Saint-Eustache pas à pas

La campagne TOUGO fournit l’occasion de découvrir et redécouvrir, de façon autonome, l’histoire et le patrimoine propres au Vieux-Saint-Eustache en prenant une bonne bouffée d’air frais. Les intéressés peuvent télécharger le cahier d’activités sur : www.vieuxsainteustache.com/lien_utiles.cfm.