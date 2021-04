C'est la Journée nationale du sport et de l’activité physique

Pandémie, mesures sanitaires, confinement… La dernière année nous a particulièrement rappelé l’importance et les bienfaits du sport et de l’activité physique autant pour notre santé physique que mentale. Le 2 mai, prenons le temps ensemble de bouger aux quatre coins du Québec dans le cadre de la Journée nationale du sport et de l’activité physique (JNSAP).

Pour l’occasion, les organismes sportifs et communautaires, les municipalités, les milieux de travail, les établissements scolaires et les services de garde éducatifs à l’enfance se mobilisent pour proposer diverses initiatives et une gamme complète d’activités physiques, sportives et de plein air. L’objectif premier est de promouvoir la pratique régulière d’activités physiques auprès du plus grand nombre de citoyennes et citoyens.

Si l’édition 2021 de la JNSAP se fera à nouveau dans le respect des règles sanitaires en vigueur, il demeure important de faire découvrir ou redécouvrir à la population le plaisir de bouger en pratiquant des activités physiques, sportives et de plein air.

« Dans le cadre de la JNSAP, nous encourageons toute la population lavalloise à bouger et inscrire leurs activités sur le site web de l’initiative pour mettre en lumière les saines habitudes de vie. De plus, des cartes-cadeaux chez Sports Experts seront tirées parmi tous les participants, ainsi que d’autres prix amusants », affirme Geneviève Cossette, présidente de Sports Laval. Des prix seront attribués au hasard, parmi ceux et celles qui auront inscrit leur bougeotte d’ici le 12 mai.

Créons un mouvement de masse

Sortir à vélo, jouer une partie de tennis, prendre une marche avec les enfants, s’entraîner au gym… il existe plusieurs façons de bouger même si nous devons respecter les mesures sanitaires reliées au palier d’alerte en zone rouge. Le 2 mai, il faut tous prendre le temps de bouger !

Engageons-nous dès maintenant et encourageons-nous les uns les autres en partageant notre activité du 2 mai sur le site web officiel de la JNSAP (www.jnsap.ca).

La Journée nationale du sport et de l’activité physique (JNSAP) a lieu le 2 mai de chaque année. Cet évènement annuel invite, lors de cette journée et pendant les dix jours suivants, la population à bouger et à se rappeler qu’il est agréable de s’activer au printemps pour ensuite faire le choix de bouger tout au long de l’année.

Sports Laval a vu le jour en décembre 2003 suite à une alliance stratégique survenue entre La Commission Sports Laval (CSL) et l’Association régionale du sport étudiant de Laval (ARSEL). Sports Laval a pour mission de favoriser le développement du sport pour les jeunes lavallois, de l’initiation à l’excellence, en rassemblant et en soutenant à cet effet les organisations scolaires et civiles.