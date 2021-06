Une première sortie pour les Hawks de Mirabel

Les Hawks de Mirabel disputaient leurs premiers matchs préparatoires hier soir à Saint-Léonard d’Aston en l’absence de Nicolas Poulin et Karl Léveillé. Pour l’occasion, le directeur-gérant des Hawks avait divisé ses effectifs en deux groupes : le premier nettement plus expérimenté, le deuxième constitué majoritairement de recrues prometteuses.

Lors du premier match, les frères Lubwele ont pris les choses en main après que les locaux eurent pris les devants en début d’engagement. Terry puis Gaël inscrivait les Hawks au pointage avant que Gabriel Bazinet n’en fasse de même en décochant un tir précis dans la lucarne du filet adverse. Alexandre Richer allait ensuite réaliser une superbe feinte portant alors la marque à 4 -1 pour les Mirabellois.

Les Hawks se sont ensuite relâchés et ont permis au Optimize de revenir dans le match alors que les gestes d’indiscipline se sont multipliés de part et d’autre. Alors que la marque était maintenant de 4 à 2, les locaux retiraient leur gardien et marquaient deux fois créant ainsi l’égalité. Incapables de faire de maître en surtemps le gagnant allait se décider en tirs de barrage et il en fallut 7 pour déterminer le gagnant qui fut l’équipe locale. La marque fut donc de 5 à 4 pour St-Léonard d’Aston.

Les Hawks déléguaient ensuite une jeune formation pour la seconde rencontre alors que les locaux y allaient d’une majorité de vétérans. L’Optimise allait en profiter pour se forger une confortable avance de 4 à 0 en première mi-temps menant même 19 -9 au chapitre des tirs au but. Les jeunes Hawks se sont dérouillés en deuxième demie inscrivant deux buts dont un qui était d’un tir précis de bonne distance, œuvre de Gabriel Bazinet encore une fois. Les Hawks pliaient l’échine par la marque de 5 à 2.

Grande intensité

À l’issue de la rencontre, les entraîneurs Kevin Brodeur et Mikael Lajeunesse était somme toute satisfaits de l’ardeur et de l’intensité démontrée par leurs ouailles pour cette première sortie. Certes, certains éléments sont ressortis du lot comme la prestation des frères Lumbwele qui ont jeté les bases de ce qui attendra les équipes rivales : du jeu physique dans les règles de l’art et une hargne qui saura plaire aux partisans des Hawks.

Le capitaine Mathieu Duguay a fait preuve de beaucoup de leadership en livrant un vibrant plaidoyer à ses coéquipiers à l’issue des deux rencontres. De jeunes recrues comme Alexandre Saint-Louis, Gabriel Bazinet et Jean-Simon Robidoux ont également connu une excellente soirée tout comme les vétérans Simon Bellefleur et Benoît Jutras.

Les Hawks de Mirabel seront de retour à l’entraînement dimanche et auront la visite de la formation de Saint-Léonard d’Aston vendredi le 9 juillet au Centre HBLL de Mirabel. Les billets seront disponibles à la porte.