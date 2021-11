Le 16 novembre, la Ville de Lorraine rendait hommage à deux Lorrains s’étant illustrés dans le domaine du sport.

Il s'agit d'Édouard Thérriault, en ski acrobatique, slopestyle, ainsi que de Daniel Fournier, en golf, long drive.

En guise d’appui à ces passionnés, une bourse de 500 $ leur a été remise. Édouard étant en Suisse pour un camp d’entraînement, sa mère Lili Pedneault a accepté la bourse en son nom durant la cérémonie, qui s’est déroulée au Centre culturel Laurent G. Belley.

Chaque année, la Ville remet des bourses à des Lorrains qui se sont démarqués sur la scène nationale ou internationale, dans les domaines du sport ou de la culture, dans le cadre de sa Politique de reconnaissance et de soutien des organismes et des individus. En raison de la pandémie, beaucoup d’activités ont été mises sur pause, raison pour laquelle la Ville n’a reçu que deux demandes de bourse cette année.

Malgré tout, le maire Jean Comtois souligne qu’il est encourageant de constater que les adeptes de certaines disciplines ont pu continuer à pratiquer leur sport et à participer à des compétitions, malgré la situation.

« Pour tous les membres du Conseil, ce fut un réel plaisir de recevoir de nouveau des citoyens au Centre culturel. Édouard et M. Fournier sont bien connus sur la scène internationale, et c’est une fierté de les voir exceller et se démarquer dans leurs disciplines respectives. Soulignons que Édouard représentera le Canada au sein de l’équipe olympique canadienne, en février prochain. Nous lui souhaitons la meilleure des chances ! »

Toute demande de bourse doit être acheminée au Service des loisirs et de la culture entre le 1er janvier et le 31 octobre de l’année en cours. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.ville.lorraine.qc.ca ou communiquez avec le Service des loisirs et de la culture au 450 621-8550, poste 275.