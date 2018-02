Le PREL, la MRC des Laurentides et la Commission scolaire des Laurentides s’unissent pour la persévérance scolaire !

Le coup d’envoi des Journées de la persévérance scolaire (JPS) 2018 a été donné par les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL). Cette année, la Campagne des JPS souhaite faire rayonner les gestes posés par tout un chacun afin de susciter la persévérance scolaire et la réussite éducative de nos jeunes. Sous la thématique « Vos gestes un + pour leur réussite », nous vous invitons à nous partager, du 12 au 16 février, les gestes qui font la différence pour leur réussite. Pour en savoir plus sur nos activités rendez-vous au www.prel.qc.ca.



Tous les partenaires mobilisés pour la cause

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, s’est tenue une conférence de presse à laquelle étaient rassemblés M. Steven Larose, préfet suppléant de la MRC, Mme Nancy Pelletier, directrice générale de la MRC, Mme Sylvie Laganière, vice-présidente de la Commission scolaire des Laurentides, M. Antoine Déry, directeur général adjointe et directeur des études de la Commission scolaire des Laurentides, M. Jean-François Lebeau, vice-président des Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL), Mme Annie Grand-Mourcel, directrice du PREL, Mme Geneviève Allard, directrice du Cal en Bourg et Mme Lyne Filion, enseignante au Centre de formation professionnel l’Horizon.



Les résultats du Sondage Léger fait auprès de la clientèle plus vulnérable au décrochage ont d’abord été dévoilés par la directrice générale du PREL, Mme Annie Grand-Mourcel. Par la suite, la Commission scolaire des Laurentides nous a présenté quelques données sur la persévérance scolaire, la diplomation et la qualification des jeunes de leur territoire. S’en est suivi la présentation d’une vidéo réalisée par la MRC des Laurentides sur la mise en valeur d’initiatives locales. Afin de mettre un visage sur les initiatives locales soutenues par le PREL, Mme Geneviève Allard, directrice du Cal en Bourg, était aussi présente pour nous parler du projet « Circulitout » qui s’étend sur l’ensemble du territoire de la MRC des Laurentides. Enfin, Mme Lyne Filion, enseignante au Centre de formation professionnelle l’Horizon, accompagnée de deux de ses élèves, est venue témoigner de la persévérance de ces derniers.

« L’addition des gestes posés par les partenaires du milieu est un gage de succès pour le bon développement d’une relève qualifiée et outillée. Ceux-ci se mobilisent autour de la réussite du plus grand nombre et font une réelle différence », affirme Mme Annie Grand-Mourcel, directrice générale du PREL.

Nos gestes, un + pour leur réussite

Le PREL est un organisme qui a pour mission de sensibiliser, de mobiliser et d’engager les jeunes, leur famille et l’ensemble des acteurs du milieu autour de la persévérance scolaire et de la réussite éducative. Les partenaires du milieu profitent des JPS pour s’engager à se donner la main au cours des prochains mois afin de poser des gestes conjoints permettant d’aller un pas plus loin pour la réussite de nos jeunes.



Au cours des dernières années, plusieurs gestes clés ont été posés afin de susciter la persévérance scolaire dans les Laurentides. « Bien que la persévérance scolaire et la réussite éducative soient naturellement liées au milieu scolaire, les préfets se disent aussi préoccupés de la réussite des jeunes de leur territoire », nous partage M. Chalifoux, préfet de la MRC des Laurentides.