8e édition du partenariat entre Moisson Laurentides et le CFP L’Émergence de Deux-Montagnes

Madame Annie Bélanger, directrice générale de Moisson Laurentides, et monsieur Martin Taillefer, directeur adjoint au Centre de formation professionnelle L’Émergence de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, sont heureux d’annoncer la 8e édition de leur projet commun visant la préparation de repas devant être distribués à une clientèle cible dans la grande région des Laurentides.

Ce partenariat s’intègre dans le cadre du programme de cuisine offert au CFP L’Émergence de Deux-Montagnes. Les denrées de base sont fournies par Moisson Laurentides et transformées par les élèves sous la supervision du chef enseignant M. Francis Firmin. Ce projet permet aux élèves d’atteindre certains objectifs de leur formation et à Moisson Laurentides de distribuer des mets équilibrés dans des portions individuelles rencontrant les standards d’hygiène et de salubrité de l’industrie de la transformation alimentaire. Par cette association, les deux organisations ont travaillé en complémentarité pour répondre aux attentes de leurs clientèles respectives.

Monsieur Martin Taillefer, directeur adjoint du centre de formation professionnelle L’Émergence, précise que « Le centre a besoin de développer de tels partenariats avec différents organismes de la communauté afin de bonifier les programmes de formation offerts à nos élèves. Cette mise en commun de nos ressources permet de maximiser nos interventions auprès des élèves et de diplômer des cuisinières et des cuisiniers possédant un savoir-faire, un savoir-être et un savoir-agir pouvant répondre aux attentes de l’industrie. ». « Moisson Laurentides, la banque alimentaire de la région des Laurentides, recherche constamment ce genre de partenariat qui contribue à appuyer notre mission. », de mentionner la directrice générale de l’organisme, Annie Bélanger.

Bravo pour cette belle initiative qui contribuera à combler certains besoins de Moisson Laurentides et à favoriser la réussite de nos élèves.