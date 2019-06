Deux Thérésiens nommés citoyens d’honneur 2019

C’est lors de la séance du conseil municipal du 3 juin que la Ville de Sainte-Thérèse a officiellement proclamé madame Angèle Courville et monsieur Philippe-Emmanuel David citoyens d’honneur pour l’année 2019. Partenaires dans la vie et dans la musique, Mme Courville et M. David ont réalisé une panoplie de projets culturels. Leur talent, leur amour pour Sainte-Thérèse et leur souci du bien-être de la communauté font d’eux des citoyens impliqués.

Tous deux participent activement à la vie culturelle et à l’effervescence de la ville en tant qu’entrepreneurs, artistes et citoyens. D’abord, leur école Musique sur mesure, située au Village, encourage une multitude d’élèves à développer leur talent. Leur rôle d’entrepreneur les a par ailleurs amenés à s’impliquer au Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse (GEST). Les deux artistes collaborent aussi avec la Ville à l’occasion de diverses activités et événement culturels.

« Habitant à Sainte-Thérèse avec vos enfants, vous avez à cœur la qualité de votre milieu de vie et le mieux-être de votre communauté. Votre passion pour la musique, vous ne faites pas que la vivre, vous la partagez, et pour cela nous vous remercions. Véritables artisans du bonheur, vous incarnez la thématique de Sainte-Thérèse : Ville d’arts, de culture et de savoir. Souhaitons que votre ville continue de vous animer et de vous inspirer encore longtemps! », a déclaré la mairesse, madame Sylvie Surprenant, lors de la nomination des citoyens d’honneur.

Soulignons que plusieurs de leurs créations ont remporté les honneurs. Notamment, en mars dernier, Angèle Courville a remporté le Prix d’excellence en français Gaston-Miron, grâce aux Boîtes à bonheurs, imaginées par le couple. L’originalité de ce projet, qui avait reçu l’appui de la Ville, a particulièrement séduit le jury. Félicitons aussi Mme Courville pour le portrait de sa carrière, que la Fabrique culturelle a fait en février dernier, via une capsule Web. Un rayonnement fabuleux pour l’artiste, et pour Sainte-Thérèse!

Rappelons enfin que la chanson thème de Sainte-Thérèse Rue des Pianos est l’œuvre du couple, tout comme la chanson Toi et moi, ça fait 30 ans, soulignant le trentième anniversaire du pacte d’amitié unissant les villes de Sainte-Thérèse et d’Annecy, en France.