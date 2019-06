Où partir au soleil cet été avec un tout petit budget

Les vacances d’été sont un moment important de l’année. Elles permettent de se reposer, de se ressourcer et de profiter du soleil. Malheureusement, les budgets serrés peuvent difficilement se permettre des vacances de rêve aux Caraïbes ou aux Maldives. Pour financer un beau séjour ensoleillé, il est toujours possible d’obtenir un prêt d'argent rapide. Et par chance, il existe encore des destinations au soleil accessibles avec un tout petit budget :

1.Au Canada !

Premièrement, vous n’avez pas besoin de partir à des milliers de kilomètres de chez vous pour profiter de vraies vacances ensoleillées.

Vous pouvez par exemple organiser un séjour tout à fait abordable au bord du lac Erie ou du lac Huron. Et pourquoi ne pas aller du côté de la Nouvelle Ecosse ou du Nouveau-Brunswick ? En choisissant la bonne période, vous aurez une météo agréable, sans pour autant dépenser une fortune.

2.Le Honduras

Ensuite, vous pouvez opter pour l’Amérique Latine, avec le Honduras. Grâce aux promotions de première et dernière minute, vous dénicherez des billets d’avion à des prix intéressants. Et pour financer votre vie sur place, vous dépenserez peu d’argent. Parfait pour un budget limité !

Le Honduras n’est pas le pays le plus visité, mais ses plages de sable blanc rappellent les Maldives et sa plongée sous-marine rivalise avec la Thaïlande. Enfin, sa gastronomie et ses boissons bon marché font du Honduras une excellente destination de voyage abordable !

Découvrez les étendues de plages immaculées le long de la côte nord. L'un des centres les plus fréquentés est Puerto Cortes : un port animé, réputé pour son commerce de bananes. Rendez-vous aussi à Omoa, une superbe ville balnéaire avec une forteresse coloniale à explorer. Et si vous aimez les plus jolies villes postcoloniales, vous craquerez pour les maisons espagnoles, les cathédrales décadentes et les places bondées du centre-ville historique de Comayagua.

3.L’Argentine

Toujours en Amérique du Sud, envisagez aussi l’Argentine. Ici encore, guettez les offres des compagnies aériennes pour saisir des billets d’avion abordables. Et côté logement, divertissement et alimentation sur place, votre budget sera préservé.

Ce qui vous attend dans ce magnifique pays ? La jungle des plaines centrales de La Pampa, les montagnes accidentées des Andes, la vie nocturne totalement débridée dans les villes, le plaisir des plages de sable, etc.

Conclusion

Cet été, vous n’aurez pas à vous priver de vacances au soleil, malgré votre petit budget. Alors faites-vous plaisir !