La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines souligne l’importance du 4e pouvoir et réitère son appui aux médias locaux

Dans la mouvance des débats actuels, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines souhaite réitérer son appui aux médias locaux et rappeler l’importance du 4e pouvoir pour la vitalité démocratique de la société. La diversité et la fiabilité des sources d’informations sont nécessaires à la formation d’idées et d’opinions citoyennes.

Conséquemment, la Ville soutient tout média qui, conformément aux droits et responsabilités assujettis aux membres du Conseil de presse du Québec, diffusera une information juste, pertinente, rigoureuse, de source fiable tout en s’assurant d’éviter tout conflit d’intérêt ou de litige éthique dans l’implication de ses journalistes.