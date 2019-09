Lorraine innove avec l’implantation de la collecte intelligente et la de tarification incitative

La Ville de Lorraine innove encore une fois en matière de gestion des matières résiduelles avec l’implantation de la collecte intelligente et de la tarification incitative pour l’année 2020.

Jusqu’au 27 septembre, des transpondeurs (puces RFID) seront installés sur les bacs gris (ordures), les bacs bruns (matières organiques) en sont déjà munis. Ces transpondeurs permettront l’informatisation des levées des bacs gris et la mise en place de la tarification incitative. Quant aux transpondeurs installés sur les bacs bruns, ils serviront uniquement à des fins statistiques.

« Cette initiative a pour objectif de répondre à la demande des citoyens qui souhaitent une collecte hebdomadaire des bacs gris en période estivale, de mai à septembre, tout en assurant une bonne gestion des finances publiques. Les ménages qui ont déjà de bonnes habitudes de tri et ceux qui les amélioreront réaliseront des économies puisque la tarification du service de base sera réduite. Par ailleurs, un ménage qui utilise le service de collecte des bacs gris à la même fréquence qu’en 2019, soit aux deux semaines (24 collectes), paiera sensiblement le même montant. Quant à ceux qui se prévaudront de 24 collectes et plus, ils verront leur tarification ajustée. Lorraine franchit un pas de plus pour atteindre les objectifs de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles qui prévoit qu’à compter de 2022, il sera interdit d’envoyer des matières organiques à l’enfouissement », souligne le maire de Lorraine, M. Jean Comtois.

Une répartition plus équitable des coûts du service passe par la tarification incitative, qui représente la somme des tarifications de base (montant réduit) et variable, qui elle est proportionnelle à la fréquence d’utilisation du bac gris, jusqu’à concurrence de 36 collectes par année. Les données de levées du bac gris qui seront recueillies du 1er janvier au 31 décembre 2020 serviront à établir le montant facturé en 2021. Le principe est simple, à compter de 2020, on met son bac gris à la rue uniquement lorsqu’il est plein.

Rappel

Jusqu’au 27 septembre, les citoyens doivent laisser leurs bacs brun et gris accessibles et à la vue, du lundi au vendredi. Des équipes installeront un transpondeur sur les bacs gris de même que des étiquettes d’adresse sur les bacs bruns et les bacs gris pour assurer la concordance des adresses et des transpondeurs. La présence d’une étiquette d’adresse confirmera la fin de l’opération et les bacs pourront ensuite être rangés.

Plus de détails au www.ville.lorraine.qc.ca.