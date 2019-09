Une nouvelle structure d’affichage au Village de Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse était heureuse de dévoiler récemment la structure d’affichage dont elle vient de faire l’acquisition, en partenariat avec le Groupement des entreprises de Sainte-Thérèse (GEST). Ce nouvel élément architectural métallique haut de huit pieds comporte deux cadres d’affichage et est installé à l’intersection des rues Turgeon et Blainville Ouest.

Son style épuré et moderne, ainsi que sa structure en V rappellent l’image de marque du Village de Sainte-Thérèse. La carte des commerces sera affichée d’un côté, tandis que les événements de la Ville se déroulant au Village et auxquels les citoyens sont invités à assister seront annoncés de l’autre.

« Les plus anciens se souviendront de la colonne Morris, et bien c’est avec enthousiasme que nous dévoilons cette nouvelle version au goût du jour! Installée à un endroit stratégique très achalandé en plein cœur du Village, bon nombre de piétons pourront prendre le temps de s’y arrêter chaque jour », a déclaré madame Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse.

« Cette structure fait vivre une fois de plus l’image du Village qui a été développée, il y a quelques années. C’est aussi un endroit de plus où sera affichée la carte des entreprises du Village de Sainte-Thérèse, qui se retrouve également dans les commerces et les endroits stratégiques. Nous espérons que les citoyens s’y arrêteront pour constater l’offre diversifiée qui se trouve au cœur de Sainte-Thérèse », a mentionné maître Marie-Noëlle Closson-Duquette, présidente du GEST.