Visites interdites dans les CHSLD et les hôpitaux à travers le Québec

Plus tôt cet après-midi, le premier ministre du Québec a émis de nouvelles mesures de sécurité afin de protéger les citoyens du COVID-19. L’une d’elles est d’interdire les visites en CHSLD et dans les hôpitaux afin de limiter au maximum la propagation de la COVID-19.

Cette mesure est applicable dans tous les établissements du Québec où l’on retrouve des gens âgés de 70 ans et plus. « C’est notre devoir en tant que société de protéger les plus vulnérables. Notre but avec cette demande est de limiter au maximum la propagation de la maladie et d’aplanir la courbe de croissance de celle-ci », précisait-il lors de son point de presse en ce samedi 14 mars.