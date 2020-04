Le Québec à risque d'une pénurie de médicaments

Si l’approvisionnement en équipement de protection va bien, la situation est différente au niveau des médicaments. « Nous avons un problème du côté des médicaments. Il y a une vingtaine de médicaments que nous avons pour environ une semaine », a indiqué le premier ministre du Québec, M. François Legault, lors de son point de presse, ce samedi.

Selon les autorités, les réserves disponibles permettraient de tenir une semaine tout au plus. La vingtaine de médicaments pouvant manquer servent pour la plupart, à la sédation, notamment pour l’intubation, a laissé savoir la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann.

« Nos réserves ne sont pas très grandes et les médicaments entrent au fur et à mesure. Nous sommes en lien avec nos fournisseurs, mais on négocie aussi toujours avec le fédéral. Alors ce que l’ont dit aujourd’hui, c’est que nous sommes transparents, nous en avons pour une semaine, nous avons ce qu’il faut, mais là, on veut que ça entre », a ajouté Mme McCann.