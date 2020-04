COVID-19 : Sainte-Thérèse annule la tenue des événements estivaux

À la suite des recommandations gouvernementales ayant pour but de limiter la propagation de la COVID-19, la Ville de Sainte-Thérèse se voit dans l’obligation d’annuler l’ensemble des activités et événements prévus au printemps et à l’été.

Afin de respecter les consignes sanitaires en vigueur, notamment les mesures de distanciation sociale, tous les événements qui devaient se dérouler avant le 31 août sont annulés, soit :

• La vente d’articles pour enfants;

• La journée familiale d’athlétisme;

• La tournée Technical Skateboards;

• Les ventes de garage gratuites du printemps et celles nécessitant un permis;

• La Fête des voisins;

• La Grande Fête;

• La Fête nationale du Québec;

• Les trois séries de spectacles extérieurs gratuits au Village : mardi, samedi et dimanche;

• Les Soirées cinéma au Sentier de poésie;

• Les Papilles.

« L'été sera bien différent »

L’ouverture du stade d’athlétisme Richard-Garneau prévue le 1er mai est retardée jusqu’à nouvel ordre. Rappelons également que les aires et modules de jeux dans les parcs, ainsi que les plateaux et terrains sportifs demeurent fermés afin d’éviter tout rassemblement.

« L’été qui nous attend sera certes bien différent, mais nous trouverons sans aucun doute de nouvelles façons créatives de nous divertir tout en respectant les consignes, a déclaré la mairesse de la Ville de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant. Malgré la distance qui nous sépare et l’incertitude des jours à venir, soyons unis et solidaires. Serrons-nous les coudes pour que la saison estivale puisse être empreinte de douceur en dépit des circonstances ».

Cette directive n’implique pas les activités organisées par les divers organismes et associations de Sainte-Thérèse, les citoyens qui ont des questions concernant la tenue de leurs activités doivent communiquer directement avec ceux-ci.

Pour ce qui est du camp de jour de la Ville, une décision sera prise dans les prochaines semaines.