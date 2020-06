TRAVAILLER EN RÉGION : QUELS SONT LES AVANTAGES?

Pour plusieurs, la vie rêvée, c’est en ville que ça se passe. Le travail idéal, celui qui comble ses aspirations ne se trouvent-il donc qu’en paysage urbain? Et si ce n’était qu’un leurre? Et si le travail en région était plus reluisant que celui en ville? Voici quelques avantages à travailler en région. Mais voyons tout d’abord en quoi consiste une région.

Une région… c’est quoi?

Loin des grands centres urbains, des gratte-ciels et des bouchons de circulation se trouvent les régions. En fait, une région, c’est un territoire au Québec occupé par des villages et de petites villes, loin de Montréal et du Centre-Ville de Québec. De vastes espaces verts et un accès plus limité aux services et produits caractérisent généralement les régions (Estrie, Gaspésie, Chaudières-Appalaches, etc.). Bien qu’il faille généralement parcourir de plus grandes distances qu’en ville pour, par exemple, se rendre au travail, travailler en région offre son lot d’avantages.

Quels sont les avantages de travailler en région?

On pourrait penser que le travail en région n’a rien de séduisant, mais c’est faux. Voici quelques avantages pour le prouver :

Dans les grandes artères de circulation se créent à tout coup des bouchons de circulation, qui peuvent être une réelle perte de temps, puisqu’il faut partir plus tôt pour arriver au travail à temps. En région, les bouchons d’automobilistes sont très rares. Le trajet jusqu’au travail se fait donc généralement sans attente!

Lorsque l’on soumet sa candidature pour un emploi en région, étant donné le plus faible volume de candidatures qu’en ville, il y a beaucoup plus de possibilités d’être engagé. La pénurie de main-d’œuvre en région est bien réelle. C’est d’autant plus vrai lorsque l’on a un diplôme spécifique (électricien, enseignant, éducateur spécialisé, etc.), où il y a généralement une longue liste d’attente, en ville. En région, la sécurité d’emploi (obtenir un poste permanent) est souvent utilisée pour amener des gens à s’y installer.

S’installer en région, c’est vivre avec une tranquillité d’esprit sans égale, loin des innombrables appartements aux jardins bétonnés. En plus, le loyer est beaucoup moins cher qu’à Montréal ou dans une autre ville densément peuplée.

Un autre avantage à s’installer en région quand on habite dans la métropole montréalaise? Souvent, un crédit d’impôt est accordé à ceux et celles qui renoncent à leur vie en grande ville pour venir habiter en région plus éloignée. Tout un incitatif!

Les nombreux avantages à venir s’installer en région devraient nous pousser à envisager de déménager pour y travailler. Mais juste avant de partir pour une région, comment trouver un emploi?

Comment trouver un emploi en région?

Lorsque l’on est bien décidé à venir s’établir plus loin de la ville pour y travailler, il est possible de contacter une agence d’emplois en région. Les employés de ladite agence conseilleront leur client et l’aideront à trouver l’emploi idéal, en région. Ils peuvent être d’une grande aide dans ce domaine, il ne faudrait surtout pas hésiter à les contacter si l’on est à la recherche d’un emploi!