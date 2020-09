Les Journées dédiées à la Culture démarrent vendredi à Blainville

Du 25 septembre au 25 octobre, la population blainvilloise est invitée à prendre part aux Journées de la culture en participant aux activités diverses offertes gratuitement par la Ville de Blainville.

Bibliothèque Paul-Mercier

Exposition : Chaque objet a son histoire

Cette exposition du Musée d’archéologie de Roussillon dévoile quinze artéfacts mis au jour lors de fouilles archéologiques. On y retrouve un ensemble d’objets insolites, dont un mystérieux médaillon, une pipe liée aux francs-maçons ainsi qu’un coquillage ayant servi de monnaie.

» Du 25 septembre au 19 novembre. Détails au blainville.ca

La Zone

Atelier d’art numérique : Tinka et les circuits de papier lumineux

Cet atelier permet aux jeunes d’assembler et comprendre les bases de circuits et systèmes électroniques tout en pliant une créature grâce à l’assemblage de composantes électroniques simples sur un modèle de papier.

» Samedi 26 septembre, 9 h. Inscription requise.

Atelier d’art numérique : Création de bracelets connectés

Cet atelier permet aux jeunes de créer un petit circuit simple, un prêt-à-porter connecté! Il initie au prototypage électronique et leur permettra d’envoyer des messages grâce à des codes lumineux à l’aide de leur bracelet en utilisant le code morse.

» Samedi 26 septembre, 10 h et 11 h. Inscription requise.

Atelier d’art numérique: Fresque de pixels et visite de l’Espace numérique de La Zone

Cette activité du GénieLab propose aux jeunes une expérience de jeu alliant le réel et le virtuel. Les participants seront invités à créer ensemble une fresque numérique qui sera projetée sur écran géant.

» Samedi 10 octobre. Inscription requise.

Centre d’exposition

Atelier créatif : Création d’une géode en feutrage

Cet atelier créatif pour les 8 à 12 ans permettra aux jeunes participants d’apprendre à sculpter une géode en laine en utilisant la technique de feutrage mouillé. La géode sera par la suite intégrée dans un mobile.

» Vendredi 2 octobre, 18 h 30. Inscription requise.

Atelier créatif : Création d’un arc-en-ciel en feutrage

Cet atelier créatif parent-enfant pour les 4 à 7 ans permettra aux enfants et à leurs parents de jouer dans les bulles tout en apprenant comment réaliser un arc-en-ciel en laine en utilisant du savon et la technique de feutrage mouillé.

» Samedi 3 octobre, 8 h 30. Inscription requise.

Atelier créatif : L’art du collage

Cet atelier créatif de trois heures permettra d’explorer l'art du collage. En compagnie de l’artiste-collagiste Martine Lamarre, les participants pourront s’initier aux différentes techniques possibles afin de réaliser leur composition. Un moment riche en couleurs et textures. Plaisir et résultats surprenants garantis!

» Lundi 19 octobre, 9 h et 13 h. Inscription requise.

Centre communautaire

Spectacle de cirque clownesque : Tom et Tom

Ce spectacle promet un moment fort agréable avec ces artistes clownesques qui se distinguent par des chansons, de la musique originale, de la magie et du cirque. L'énergie de Tom & Tom charmera petits et grands.

» Vendredi 23 octobre, 10 h. Inscription requise.

Sentiers du Plan Bouchard

Art en direct : murale sur les ruines du Plan Bouchard

L’artiste Yannick Picard se mettra au travail sur les ruines du Plan Bouchard pour confectionner une murale historique unique en son genre. Au gré d’une promenade, la population pourra admirer le travail de cet artiste muraliste bien connu de la région.

» Du 25 septembre au 25 octobre. Détails au blainville.ca.

Spectacle : Célébrer le vivant!

Odyscène et les villes de la MRC de Thérèse-De Blainville offrent un circuit de spectacles de danse dans les différentes municipalités de la région.

» Du 25 septembre au 4 octobre. Détails au blainville.ca.

Pour découvrir la programmation complète des Journées de la culture, visitez le blainville.ca