Campagne de financement pour un petit garçon de Sainte-Thérèse

Nathan est actuellement en soins intensifs à l'hôpital Sainte-Justine et attend une opération. Plus de 8 800 $ ont été récoltés jusqu'à présent par sa famille et ses amis pour la soulager financièrement pendant qu'elle s'occupe de son fils.

Voici la description du Gofundme:

« Bonjour a tous, je vous demande aujourd'hui de faire preuve de votre générosité auprès d'une maman dévouée a son petit garçon Nathan atteint d'une tumeur au cerveau ainsi que des métastases au niveau du cervelet et à la colonne.



Nathan est présentement aux soins intensifs a l’hôpital Sainte-Justine et attend une opération. Pas besoin de vous dire que ses parents vivent un grand stress et veulent a tout prix rester au chevet de leur enfant. Le moindre petit don serait des plus apprécier afin d'enlever le stress financier de leurs épaules et leurs laisser donner toute leurs temps et énergie a Nathan.



Sophie est une grande amie a moi. Elle est très forte et très présente pour son petit garçon. Elle a vécu beaucoup d'épreuves et de deuils dans cette dernière année. Elle mérite toute l'aide de monde. Soyez généreux! »

Lien vers le Gofundme: https://www.gofundme.com/f/aidez-une-maman-devouez-et-son-fils