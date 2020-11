Les employés municipaux de Repentigny  soutiennent « Un Noël pour les enfants oubliés » 

Ce jeudi 12 novembre 2020, un regroupement d’employés municipaux de Repentigny piloté par le syndicat des cols blancs (SCFP 2168) a remis la somme de 5211 $ à l’organisme Un Noël pour les enfants oubliés.

Le syndicat des cols bleus (SCFP 961), l’Association des pompiers de Repentigny, la Fraternité des policiers et policières de Repentigny ainsi que le Regroupement des employés cadres ont aussi contribué à cette initiative.

Le but de l’opération est de remettre à environ 1500 enfants dans le besoin un grand sac contenant un cadeau ainsi que des objets de première utilité tels que des livres, des produits d’hygiène et des fournitures scolaires.

« La pandémie a passablement compliqué nos efforts de sollicitation. Mais nous sommes très conscients que les besoins des enfants sont aussi beaucoup plus grands cette année. C’est ce qui nous a motivés à redoubler d’efforts », d’expliquer Amélie Beaulieu, vice-présidente du syndicat des cols blancs de Repentigny, section locale 2168 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Chaque année depuis cinq ans, le regroupement d’employés sollicite ses membres et la population en vendant des billets de tirage « moitié-moitié », des gâteries ainsi que des rubans pour décorer l'arbre de Noël de l'hôtel de ville.

En raison de la pandémie, la pierre angulaire de cette levée de fonds annuelle, un tournoi de golf, a dû être annulée. Pour compenser, le syndicat des cols blancs a choisi de donner une partie de son budget prévu pour les festivités de Noël et a redoublé d’efforts dans la sollicitation des employés municipaux.

De plus, cette année, ce même regroupement d’employés a aussi remis un montant de 1927,80 $ directement à l'organisme Fin à la faim.

