Poursuite à Sainte-Sophie

Vers 10h45 le 21 novembre, les policiers de la Sûreté du Québec, du poste de la MRC de la Rivière-du-Nord ont voulu intercepter un véhicule pour une infraction au code de la sécurité routière sur le boulevard Sainte-Sophie, à Sainte-Sophie.

Le conducteur du véhicule conduisait alors que son permis de conduire était sanctionné. Ce dernier a refusé de s’immobiliser et une courte poursuite s’est engagé à l’intersection de la route 158 et Achigan Est. La poursuite s’est terminée lorsque le suspect s’est engagé sur la rue de New Glasgow qui était sans issue après avoir circulé et contourné une résidence privée.

L’homme de 22 ans, de Saint-Colomban a été arrêté puis libéré sur promesse à comparaître. Il doit revenir devant la justice à une date ultérieure, au Palais de justice de Saint-Jérôme. Il pourrait faire face à des accusations de conduite dangereuse et fuite.

Le véhicule a été saisi pour une période de 30 jours. Le suspect a également reçu des constats d’infraction totalisant 1492$ pour avoir conduit un véhicule alors qu’il fait l’objet de sanction, remis un véhicule en circulation alors qu’une décision de la société a été rendue et avoir circulé sans assurances de responsabilité.