Il faudra être prudents sur les routes aujourd'hui

Le ministère des Transports avise les usagers de la route qu'ils devront faire preuve de prudence au cours des prochaines heures alors que les conditions routières pourraient se dégrader rapidement au Québec.

Selon les prévisions météorologiques présentement en vigueur, la neige débutera graduellement en mi-journée sur le sud-ouest de la province pour s'intensifier en soirée. Jusqu'à 20 centimètres de neige sont prévus au nord du fleuve, entre les Laurentides et la région de Québec.

L'accumulation rapide de neige pourrait rendre les conditions routières difficiles, les usagers de la route sont donc invités à reporter les déplacements non essentiels. Si vous devez vous déplacer, le Ministère rappelle que vous pouvez consulter le www.quebec511.info pour connaître l'état des routes, incluant les conditions de la chaussée, la visibilité (bonne, réduite ou nulle) ainsi que les entraves et les fermetures de routes en vigueur.

Dès le début des précipitations, les équipes seront à l'œuvre pour effectuer les différentes opérations adaptées selon les conditions météo et garder nos routes sécuritaires.

Toutefois, il est important de mentionner que dans le contexte de la pandémie, il est fort possible que les ressources d'hébergement temporaires ne soient pas disponibles dans plusieurs régions. Si vous devez absolument vous déplacer, adaptez votre conduite et munissez-vous d'une trousse de secours dans laquelle on retrouve notamment une couverture, des vêtements chauds, une lampe de poche et des piles de rechange.