La baisse des cas démontre que les mesures fonctionnent bien, selon François Legault

C’est sur une note optimiste que le premier ministre du Québec, François Legault a entamé son point de presse du mardi 9 février. C’est que les cas, le nombre d’hospitalisations et les décès sont en baisse partout au Québec, un signe, selon lui, que les mesures sanitaires en place fonctionnent bien.

Avant de plonger dans le vif du sujet, M. Legault a précisé qu’il est très content de voir les commerces ouverts depuis hier, tout comme les étudiants au collégial et à l’université reprendre le chemin des bancs d’école. « Je sais que les derniers mois ont été difficiles pour eux. Je suis donc content qu’ils puissent reprendre un semblant de vie normale. »

Dans un deuxième temps, le chef de la Coalition Avenir Québec (CAQ) a indique les cas, le nombre d’hospitalisations et les décès sont en baisse, un signe encourageant. « C’est la preuve que les mesures, comme le couvre-feu, fonctionnent bien. Je sais que certaines régions sont impatientes de passer en zone orange, mais il faut demeurer prudent et continuer de respecter les règles en place. On a récemment passé le 10 000 décès, ne l’oublions pas », a-t-il résumé avant de présenter de nouveau ses condoléances aux familles touchées.

Rappelons qu’une cérémonie commémorative à la mémoire des victimes de la COVID-19 est prévue le 11 mars prochain. Les détails de cet hommage restent encore à être dévoilés.

Pour l’homme politique, « il faut tirer des leçons des derniers mois et particulièrement de ce qui s’est produit dans les CHSLD. La bataille n’est pas terminée. On continue de faire du délestage dans les hôpitaux de la province. En date d’aujourd’hui 27 % des traitements et chirurgies prévus sont reportés à plus tard. La liste d’attente continue de s’allonger. Il faut garder en tête que le personnel du réseau de la santé est fatigué. »

Peu de temps avant de terminer son allocution, M. Legault a adressé une demande aux Québécois. « Je vous invite à rester prudents, mais surtout, je vous demande de vous faire tester dès l’apparition des symptômes. Une récente étude a démontré que les gens attendent souvent plus de deux jours avant de se faire dépister. C’est trop long. Si vous avez des symptômes grippaux ou autre, allez vous faire tester », a-t-il mentionné.

Enfin, à propos de la semaine de relâche, prévue au début du mois de mars, il a indiqué ceci: « des mesures supplémentaires pourraient être ajoutées pour les régions en zone orange seulement pour cette semaine afin d’éviter les débordements ou les exagérations. La question est présentement à l’étude », a-t-il conclut.