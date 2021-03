Les personnes âgées de 75 ans et plus invitées à se faire vacciner

La vaccination de la population se poursuit à un bon rythme dans les Laurentides. À leur tour, les personnes âgées de 75 ans et plus, ainsi que leurs proches aidants âgés de 70 ans et plus, peuvent dès maintenant prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19.

La façon la plus simple, c’est de prendre rendez-vous sur le web à l’adresse : Québec.ca/vaccinCOVID. Les gens qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser peuvent composer le 1 877 644-4545 pour recevoir du soutien.

Le gouvernement rappel qu’il est inutile de se présenter dans un centre de vaccination sans rendez-vous ou sans faire partie des clientèles invitées à se faire vacciner. Le vaccin est offert selon l’ordre de priorité déterminé par le Comité sur l’immunisation du Québec afin de protéger en priorité les personnes les plus vulnérables à la COVID-19. Ultimement, toutes les personnes qui le désirent pourront recevoir le vaccin gratuitement.

« La vaccination de masse se déroule très bien. Je félicite l’ensemble de nos équipes réparties au sein de huit sites de vaccination à travers la région. Le travail qu’elles accomplissent est colossal et représente tant d’espoir aux yeux de notre communauté. Je tiens également à souligner l’adhésion de la population des groupes ciblés qui continue de prendre rendez-vous pour se protéger contre la COVID-19 », mentionne Rosemonde Landry, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.