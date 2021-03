Le test de dépistage par gargarisme est maintenant accessible pour la population des Laurentides 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides annonce que la population a désormais accès aux tests de dépistage par gargarisme, soit avec de la salive recueillie en se gargarisant.

Ainsi, les citoyens qui se présentent dans les cliniques désignées de dépistage du territoire laurentien se voient maintenant offrir cette possibilité, à quelques exceptions près.

Clientèles exclues

- Tout travailleur de la santé présentant des symptômes associés à la COVID-19.

- Toute personne n’ayant pas de symptômes s’apparentant à la COVID-19 dont l’état pourrait nécessiter une intubation ou une bronchoscopie dans un délai de 48 heures.

- Toute personne ne présentant pas de symptômes liés à la COVID-19 en attente d’une greffe ainsi que le donneur.

- Enfant âgé de moins de six ans.

« Les tests par gargarisme sont beaucoup moins invasifs et représentent un atout de plus dans notre lutte contre la COVID-19. La validité de ce type d’échantillon a été prouvée et toutes les équipes de nos cliniques désignées de dépistage sont prêtes à procéder. Nous invitons donc les citoyens ayant des réticences à passer le test de dépistage régulier par le nez à profiter de cette solution de rechange pour freiner la propagation du virus », a tenu à souligner la présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, Mme Rosemonde Landry.

Pour connaître les coordonnées des cliniques désignées de dépistage, consultez le site Web : http://www.santelaurentides.gouv.qc.ca/sante-publique/maladies-infectieuses/covid-19-coronavirus/