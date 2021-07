Conception d’une unité mobile pour la stérilisation des équipements médicaux dans deux hôpitaux de la région

Alors que d’importants travaux sont prévus dans les locaux utilisés pour la stérilisation des équipements médicaux à l’Hôpital de Mont-Laurier cet été et à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme cet automne, les équipes du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides ont innové en créant une unité mobile et moderne qui peut être transportée d’un lieu à l’autre, une première au Québec pour ce type d’équipement spécialisé.

Grâce à l’unité mobile, il sera donc possible de moderniser deux milieux de travail tout en poursuivant ce service essentiel au fonctionnement des services médicaux.

Malgré l’espace restreint et temporaire, l’unité comporte des équipements de qualité supérieure qui permet d’y travailler dans un environnement contrôlé. Seulement pour sa première halte à Mont-Laurier cet été, c’est plus de 10 000 dispositifs médicaux qui y seront stérilisés et retraités. Cette initiative, en plus d’offrir une flexibilité selon les besoins, permet également de sauver des frais considérables de location d’espaces temporaires, sécuritaires et adaptés à la stérilisation.

Le CISSS des Laurentides compte au total six unités de retraitement des dispositifs médicaux où l’on procède au nettoyage, à la décontamination, à l’inspection, au bon fonctionnement des dispositifs médicaux, au remontage des ensembles d’instruments, à l’emballage, à la stérilisation, à l’entreposage et à la livraison, en se basant sur les normes nationales.