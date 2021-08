Consulter au bon endroit pour le bon problème 

L’achalandage demeurant élevé dans les urgences des six hôpitaux de la région des Laurentides soit ceux situés à Saint-Eustache, Lachute, Saint-Jérôme, Sainte-Agathe-des Monts, Rivière-Rouge et Mont-Laurier, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides demande la collaboration de la population afin de faciliter l’accès aux soins et services pour les usagers dont le cas est urgent et nécessite des soins rapidement.

« En matière de solutions, la collaboration de la population reste notre meilleure alliée. Chaque personne ayant un problème de santé non urgent peut aider à diminuer l’achalandage dans nos urgences en tout temps en consultant au bon endroit, selon son besoin, lorsque cela est possible », rappelle la présidente directrice générale du CISSS des Laurentides, Mme Rosemonde Landry.

Les usagers dont la situation n’est pas urgente sont invités à consulter leur médecin de famille, leur pharmacien, un médecin dans une clinique sans rendez-vous ou encore à communiquer avec Info-Santé, en composant le 811, où une infirmière pourra les conseiller et les diriger vers le service approprié.

Une personne dont la situation nécessite des soins de manière urgente est toujours invitée à se rendre à l’urgence afin qu’elle reçoive les soins essentiels dont elle a besoin.

Achalandage élevé

L’achalandage actuel constaté dans les urgences du CISSS des Laurentides est plus élevé qu’à l’habitude. Différents facteurs peuvent expliquer la situation dont l’augmentation des consultations par la population en cette période plus stable face à la COVID-19 ainsi que la hausse de la population estivale des Laurentides avec la présence des touristes ou de résidents saisonniers.

Le CISSS des Laurentides demeure en action pour améliorer la situation actuelle et tient à remercier ses équipes pour le travail effectué ainsi que la population pour sa collaboration.