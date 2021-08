Un chantier de construction d’une nouvelle école primaire à Mirabel

Le Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI) amorcera, dès le début de septembre, la mise en œuvre du chantier de construction d’une nouvelle école primaire dans le quartier Saint-Augustin de Mirabel à proximité du parc Pablo-Picasso.

Ce bâtiment, conçu par Grenon Viau Bastien Gosselin, architectes en consortium, contiendra 19 classes; 2 classes spécialisées; un grand espace consacré au service de garde; un atrium lumineux pour accueillir les dîneurs; un plateau sportif double et une cour aménagée avec un petit terrain de soccer synthétique à l’extérieur. Le projet bénéficiera d’une aide financière de 25,7 millions de dollars de la part du ministère de l’Éducation et pourra accueillir environ 380 élèves en 2023-2024.

Fermeture de l’accès au parc Pablo-Picasso

La future école sera située sur le terrain adjacent au parc Pablo-Picasso, au 13919, rue des Saules. Les citoyens empruntant les sentiers du boisé n’y auront plus accès par mesure de sécurité. Il est important de respecter les périmètres du chantier. Il faudra donc d’autant plus faire preuve de vigilance avec les enfants qui avaient l’habitude de fréquenter l’endroit et qui ne porteront pas attention aux nouvelles consignes.

Les firmes professionnelles associées à ce projet sont :

Entrepreneur : Devcor

Architecture du paysage : Paré+

Services d’ingénierie - Civil-Structure : gbi

Services d’ingénierie - Mécanique-Électrique : gbi

Ingénierie des sols, matériaux et géoenvironnement : Groupe ABS

« Je me réjouis de l’annonce de la construction de la nouvelle école primaire dans le quartier Saint-Augustin de Mirabel. Nous poursuivons ainsi la mission que notre gouvernement s’est donnée pour offrir des écoles stimulantes et adaptées aux élèves de tout le Québec! »

– Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation

« Cette bonne nouvelle annonce le début d’un beau projet pour la communauté et les jeunes familles de Saint-Augustin de Mirabel et des environs! Je suis très enthousiaste du début des travaux de la future école qui permettra, à terme, à presque 400 élèves de fréquenter un milieu d’apprentissage moderne et dynamique favorisant leur réussite éducative. »

– Sylvie d’Amours, présidente de la Commission des relations avec les citoyens et députée de Mirabel

« En plus de répondre au besoin criant de nouveaux espaces scolaires sur notre territoire, ce projet est, par ailleurs, fort stimulant pour nous puisqu’il comporte une dimension novatrice qui place l’élève, son bien-être et la qualité de ses apprentissages au cœur de sa conception. »

– Nathalie Joannette, directrice générale, CSSMI